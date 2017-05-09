Порошенко назвав російську акцію "Безсмертий полк" спекуляцією на почуттях

За його словами, Москва використовує пам'ять про воїнів Другої світової війни для своєї експансії в сусідні країни.

Порошенко закликав українців звернути увагу на справжню мету акції "Безсмертний полк". president.gov.ua

Президент України Петро Порошенко вважає акцію "Безсмертний полк" у Росії витонченим прикладом політичної спекуляції на почуттях людей. Про це він сказав сьогодні, в День перемоги на нацизмом.

"Сьогодні у Москві під час акції "Безсмертний полк" пообіцяли нести портрети російських бойовиків, яких послали на Донбас вбивати українців, які з мечем до нас прийшли, а тому від меча і загинули", - заявив він.

"От це і є справжній символ так званої дружби, дружби у великих і лукавих лапках. Акція "Безсмертний полк" – взірець витонченої політичної спекуляції на почуттях людей. Хотілося б, щоб це почули ті українці, які повірили в щирість її організаторів. Адже в Москві придумали її насправді не для того, щоб вшанувати пам'ять захисників… А для того, щоб російській експансії в сусідні країни допомагали не лише живі", - наголосив Порошенко.

Нагадаємо, що в Україні сьогодні відзначають День перемоги над нацизмом. Це державне свято з'явилося в результаті прийняття 9 квітня 2015 Верховною Радою України. Цього року воно вже відзначилося випадками сутичок. Зокрема, у Запоріжжі на День перемоги сталася сутичка біля мерії. Учасники акції "Безсмертний полк" принесли з собою заборонений в Україні прапор СРСР, чим розлютили патріотично налаштованих активістів. Сході інциденти сталися в Харкові і Одесі.

Стежте за перебігом подій у Києві в День перемоги над нацизмом в онлайн-трансляції на DT.UA.