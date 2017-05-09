Порошенко назвав очікуваний безвіз "історичною подією"

Безвіз з ЄС означає "наше остаточне повернення в єдиний європейський цивілізаційний простір".

Порошенко очікує, що безвіз для України 11 травня все-таки затвердять siaivo / Depositphotos

Президент України Петро Порошенко розраховує, що Європейський Союз 11 травня поточного року позитивно розгляне і остаточно затвердить безвізовий режим для громадян України.

"11 травня Рада ЄС має остаточно затвердити режим безвізових поїздок громадян України в Європу, в країни Шенгенської зони", - сказав він під час акції "Перша хвилина світу" увечері 8 травня.

Порошенко зазначив, що безвіз з ЄС - це історична подія, яка "означає наше остаточне повернення в єдиний європейський цивілізаційний простір".

Раніше повідомлялося, що Рада послів Євросоюзу схвалила рішення з надання Україні безвізового режиму.

Раніше повідомлялося, що Рада ЄС остаточно затвердить візову лібералізацію Євросоюзу з Україною на засіданні 11 травня. Таким чином, безвізовий режим набуде чинності в червні 2017 року.

Нагадаємо, що 9 березня комітет Європарламенту з громадянських свобод, юстиції і внутрішніх справ проголосував за проект резолюції про внесення України у список країн, яким надається безвізовий режим. За рішення проголосували 39 члена комітету, четверо проголосували проти.

Раніше Рада ЄС, Європарламент та Єврокомісія провели успішний тріалог щодо надання безвізового режиму для України, досягнувши попередньої угоди щодо візової лібералізації для українців.