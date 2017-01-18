Порошенко нагадав Могеріні про безвізовий режим

Президент і міністр фінансів обговорили з віце-президентами Єврокомісії націоналізацію Приватбанку.

Порошенко і Данилюк зустрілися з керівництвом Єврокомісії в Давосі

Президент Українипід час зустрічі з віце-президентами Європейської Комісії Федерикой Могеріні та Валдісом Домбровскісом нагадав їм про важливість надання Україні безвізового режиму.

Зустріч, на якій також був присутній міністр фінансів Олександр Данилюк, відбулася в середу, 18 січня, під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі, повідомляє прес-служба глави держави.

Глава держави висловив подяку високому представнику ЄС із закордонних справ і політики безпеки Могеріні й віце-президенту Єврокомісії з питань євро і діалогу Домбровскісу за послідовну підтримку Євросоюзом макроекономічної стабілізації та соціально-економічних реформ в Україні.

Домбровскіс, у свою чергу, позитивно оцінив кроки української влади щодо стабілізації державних фінансів. Зокрема, він привітав своєчасне прийняття держбюджету на 2017 рік, оздоровлення банківської системи, націоналізацію Приватбанку, а також продовження ефективного співробітництва з Міжнародним валютним фондом.

Нагадаємо, 17 січня в Давосі стартував 47-й Всесвітній економічний форум, який прийме рекордну кількість учасників – близько трьох тисяч осіб. Серед них кілька десятків президентів і голів урядів, керівники міжнародних організацій, відомі бізнесмени та громадські діячі.

Представники української делегації на чолі з президентом Петром Порошенком під час роботи Форуму мають намір провести зустрічі з керівництвом МВФ і ЄБРР, Європейської комісії, Всесвітнього банку та міжнародними інвесторами.