Порошенко і Гутерреш скоординували позиції напередодні головування України у РБ ООН

Президент обговорив з генсеком ООН позов проти РФ в Міжнародний суд у Гаазі.

Президент запросив генсека ООН до України president.gov.ua

Президент Українизустрівся із генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррешем на полях Всесвітнього економічного форуму в Давосі, повідомила прес-служба глави держави ввечері в четвер, 19 січня.

Співрозмовники обговорили співпрацю в рамках Організації, в тому числі з урахуванням членства України в Раді Безпеки ООН і напередодні головування в ньому в лютому 2017 року.

Глава держави закликав генсека ООН звернути увагу на порушення прав людини в окупованих Криму та Донбасі, а також поінформував про український позов проти РФ, поданий до Міжнародного суду в Гаазі.

Порошенко привітав Гутерреша з обранням на посаду генсека ООН, а також подякував за увагу, яку він приділяв внутрішньо переміщеним особам в Україні на посаді верховного комісара ООН з питань біженців.

Український президент висловив надію, що на чолі ООН Гутерреш твердо відстоюватиме базові цілі та принципи Статуту Організації, в першу чергу повага до суверенітету і територіальної цілісності держав, а також запросив генсека ООН до України.

Нагадаємо, 17 січня в Давосі стартував 47-й Всесвітній економічний форум, який прийме рекордну кількість учасників – близько трьох тисяч осіб. Серед них кілька десятків президентів і голів урядів, керівники міжнародних організацій, відомі бізнесмени та громадські діячі.

Представники української делегації на чолі з президентом Петром Порошенком під час роботи Форуму запланували зустрічі з керівництвом МВФ і ЄБРР, Європейської комісії, Всесвітнього банку та міжнародними інвесторами.