Порошенко досі не призначив послів в 20 країн і організацій

За останні кілька місяців президент змінив послів у Словаччині, Чехії, Туреччини, Грузії, Білорусі, Нідерландах та Румунії. Але в багатьох країнах немає керівників дипустанов.

Українських послів немає в Сирії і на Росії (і ще в 16 країнах) Андрій Товстиженко, ZN.UA

Україна не має керівників в 20 дипломатичних установах за кордоном, випливає з відповіді управління генерального секретаріату МЗС України на інформаційний запит агентства "Інтерфакс-Україна".

За станом на 27 квітня 2017 року не призначені посли, зокрема, в Латвії, Данії, Вірменії, Греції, Хорватії, Чорногорії, Македонії, Ірландії, Алжирі, Перу, Ефіопії, Анголі, Казахстані, Кубі, Республіці Корея, в Сирії і на Росії.

Крім того, досі не призначено постійні представники України в Місії України при НАТО, а також Постійне представництво України при координаційних інститутах СНД.

У квітні Порошенко призначив посла в Румунії, в березні – Нідерландах, в лютому - в Грузії. У січні Порошенко звільнив Євгена Перебийноса з посади посла України в Латвії і призначив його послом у Чеській республіці. У листопаді 2016 року Порошенко призначив нового посла в Словаччині, в серпні - в Туреччині.