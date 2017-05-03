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Порошенко досі не призначив послів в 20 країн і організацій

3 травня в 16:33

За останні кілька місяців президент змінив послів у Словаччині, Чехії, Туреччини, Грузії, Білорусі, Нідерландах та Румунії. Але в багатьох країнах немає керівників дипустанов.

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Українських послів немає в Сирії і на Росії (і ще в 16 країнах)
Андрій Товстиженко, ZN.UA
Україна не має керівників в 20 дипломатичних установах за кордоном, випливає з відповіді управління генерального секретаріату МЗС України на інформаційний запит агентства "Інтерфакс-Україна".

За станом на 27 квітня 2017 року не призначені посли, зокрема, в Латвії, Данії, Вірменії, Греції, Хорватії, Чорногорії, Македонії, Ірландії, Алжирі, Перу, Ефіопії, Анголі, Казахстані, Кубі, Республіці Корея, в Сирії і на Росії.

Крім того, досі не призначено постійні представники України в Місії України при НАТО, а також Постійне представництво України при координаційних інститутах СНД.

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У квітні Порошенко призначив посла в Румунії, в березні – Нідерландах, в лютому - в Грузії. У січні Порошенко звільнив Євгена Перебийноса з посади посла України в Латвії і призначив його послом у Чеській республіці. У листопаді 2016 року Порошенко призначив нового посла в Словаччині, в серпні - в Туреччині.

За матеріалами: Інтерфакс-Україна , DT.UA ,
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Теги Порошенко Румунія
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