Порошенко дорікнув Путіну й Асаду за безвідповідальність

Президенти Росії та Сирії спровокували великі проблеми з глобальною безпекою.

В інтерв'ю CNN Порошенко назвав Путіна безвідповідальним лідером president.gov.ua

Президент Українивважає, що безвідповідальні дії президентів Росії та Сирії Володимира Путіна й Башара Асада спровокували дестабілізацію системи глобальної безпеки.

"Думаю, що через двох безвідповідальних лідерів – Ассада й Путіна, у нас тепер великі проблеми з глобальною безпекою", – заявив український президент в інтерв'ю журналісту телекомпанії CNN Роберту Квесту, з яким він зустрівся на полях Всесвітнього економічного форуму в Давосі у четвер, 19 січня, передає прес-служба глави держави.

Порошенко також назвав російські кібератаки частиною гібридної війни.

Характеризуючи ситуацію в Україні, глава держави зазначив, що намітилося економічне зростання, а також заявив про ефективність антикорупційної системи.

"У 2016 році ми мали зростання економіки. Рівно рік тому, коли ми зустрічалися тут, було завершено створення антикорупційної структури. І сьогодні вона вже приносить свої результати", – підкреслив президент.

Порошенко особливо відзначив підтримку України з боку США, а також висловив надію на продовження ефективної співпраці з Вашингтоном.

Нагадаємо, 17 січня в Давосі стартував 47-й Всесвітній економічний форум, який прийме рекордну кількість учасників – близько трьох тисяч осіб. Серед них кілька десятків президентів і голів урядів, керівники міжнародних організацій, відомі бізнесмени та громадські діячі.

Представники української делегації на чолі з президентом Петром Порошенком під час роботи Форуму провели переговори з директором-розпорядником МВФ Крістін Лагард, главою ЄБРР Сумою Чакрабарті, генсеком ООН Антоніу Гутеррешем, прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте, главою КНР Сі Цзиньпінем, головою європейської дипломатії Федерікою Могеріні.