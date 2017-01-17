Порошенко домовився з Сі Цзіньпіном про активізацію українсько-китайського співробітництва

Китай підтримує територіальну цілісність та суверенітет України.

Лідер КНР заявив про підтримку територіальної цілісності України Сайт президента України

Президент України Петро Порошенко домовився з главою Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпіном про активізацію політичного діалогу на вищому рівні та проведенні в 2017 році засідання українсько-китайської міжурядової комісії зі співробітництва.

Як повідомляє прес-служба Президента України, зустріч українського президента з китайським лідером відбулася в рамках Всесвітнього економічного форуму в Давосі. Порошенко привітав Сі Цзіньпіна з 25 річницею встановлення дипломатичних відносин між Україною та КНР, а також зазначив, що обидві країни демонструють щиру зацікавленість у зміцненні дружби та розширенні співробітництва.

Було підкреслено, що українсько-китайські відносини мають стратегічний характер і базуються на принципах взаємної поваги до суверенітету та територіальної цілісності двох країн.

Сі Цзіньпін заявив, що Китай підтримує територіальну цілісність і суверенітет України, а також вибір українського народу.

"Глави двох держав висловилися за активізацію економічної співпраці між Україною та КНР. Було домовлено провести у 2017 році засідання Українсько-китайської Міжурядової комісії зі співробітництва. Президент України відзначив, що Україна зацікавлена брати активну участь у реалізації ініціативи Китаю "Один пояс, один шлях" та має для цього значний потенціал. Голова КНР запросив українську делегацію взяти участь у цьому форумі", – вказується в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що Сі Цзіньпін стане першим лідером Китаю, який відвідав форум у Давосі.