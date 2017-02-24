Понад 300 депутатів вимагають від генпрокурора розслідувати вбивство Чорновола

Я вже з ZN.ua

Обзор самых важных и актуальных политических, экономических и социально-культурных событий в Украине и за рубежом.

"Люди, які голосують за невдах, злодіїв, зрадників і шахраїв,, не є їх жертвами. Вони співучасники..." Джордж Орвелл

Парламентарії просять генерального прокурора взяти цю справу під особистий контроль.

Луценка попросили зайнятися найгучнішим політичними вбивством в новітній історії України realno.te.ua

Більше 300 народних депутатів підписалися під зверненням до генерального прокурора України із закликом розслідувати вбивство лідера "Народного Руху України", повідомив народний депутат з фракції БПП, заступник голови "Народного Руху" Віктор Кривенко.

З трибуни Верховної Ради Кривенко нагадав, що три роки тому Апеляційний суд скасував рішення про закриття справи, в якому нібито було написано, що це було самогубство.

Разом з тим він підкреслив, що народні депутати вимагають покарати як мінімум виконавців і брехливих експертів.

Кривенко також додав, що члени парламенту просять генерального прокурора взяти цю справу під особистий контроль.

Нагадаємо, лідер Народного руху В'ячеслав Чорновіл загинув в результаті автокатастрофи на трасі Бориспіль - Золотоноша 25 березня 1999 року. Автомобіль Toyota , в якому їхав політик, врізався у вантажівку КамАЗ. Соратники Чорновола та його син Тарас Чорновіл вважають його загибель політичним убивством.

У квітні 2014 року Апеляційний суд Київської області повернув дорозслідування справу про загибель Чорновола, скасувавши рішення суду про закриття справи.