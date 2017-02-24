Понад 300 депутатів вимагають від генпрокурора розслідувати вбивство Чорновола

Парламентарії просять генерального прокурора взяти цю справу під особистий контроль.
З трибуни Верховної Ради Кривенко нагадав, що три роки тому Апеляційний суд скасував рішення про закриття справи, в якому нібито було написано, що це було самогубство.
Разом з тим він підкреслив, що народні депутати вимагають покарати як мінімум виконавців і брехливих експертів.
Кривенко також додав, що члени парламенту просять генерального прокурора взяти цю справу під особистий контроль.
Нагадаємо, лідер Народного руху В'ячеслав Чорновіл загинув в результаті автокатастрофи на трасі Бориспіль - Золотоноша 25 березня 1999 року. Автомобіль Toyota , в якому їхав політик, врізався у вантажівку КамАЗ. Соратники Чорновола та його син Тарас Чорновіл вважають його загибель політичним убивством.
У квітні 2014 року Апеляційний суд Київської області повернув дорозслідування справу про загибель Чорновола, скасувавши рішення суду про закриття справи.Інтерфакс-Україна , DT.UA ,