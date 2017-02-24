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Понад 300 депутатів вимагають від генпрокурора розслідувати вбивство Чорновола

24 лютого в 14:38

Парламентарії просять генерального прокурора взяти цю справу під особистий контроль.

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realno.te.ua
Більше 300 народних депутатів підписалися під зверненням до генерального прокурора України із закликом розслідувати вбивство лідера "Народного Руху України" В'ячеслава Чорновола, повідомив народний депутат з фракції БПП, заступник голови "Народного Руху" Віктор Кривенко.

З трибуни Верховної Ради Кривенко нагадав, що три роки тому Апеляційний суд скасував рішення про закриття справи, в якому нібито було написано, що це було самогубство.

Разом з тим він підкреслив, що народні депутати вимагають покарати як мінімум виконавців і брехливих експертів.

Кривенко також додав, що члени парламенту просять генерального прокурора взяти цю справу під особистий контроль.

Нагадаємо, лідер Народного руху В'ячеслав Чорновіл загинув в результаті автокатастрофи на трасі Бориспіль - Золотоноша 25 березня 1999 року. Автомобіль Toyota , в якому їхав політик, врізався у вантажівку КамАЗ. Соратники Чорновола та його син Тарас Чорновіл вважають його загибель політичним убивством.

У квітні 2014 року Апеляційний суд Київської області повернув дорозслідування справу про загибель Чорновола, скасувавши рішення суду про закриття справи.

За матеріалами: Інтерфакс-Україна , DT.UA ,
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Теги Чорновол кривенко депутат
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