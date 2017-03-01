Польща і Велика Британія запропонували Києву новий формат переговорів щодо Донбасу

Пропозиції розширити нормандський формат неодноразово звучали від польських політиків і раніше.

Польща знову хоче розширити нормандський формат МЗС України/Twitter

Польща і Велика Британія запропонували альтернативний варіант переговорів з врегулювання ситуації в Донбасі, повідомив міністр закордонних справ Польщі Вітольд Ващиковський.

"Ми ще не домовилися про новий формат, але, звичайно, як я сказав, ми будемо проводити оцінку результатів імплементації Мінських угод, а також оцінку роботи "нормандського формату"... У нас є надія на можливість відкрити дискусію про новий формат. Але рішення, звичайно, за Павлом (міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним), президентом Порошенком та українською владою", - сказав Ващиковський в ході спільної прес-конференції з главою МЗС України Павлом Климкиным і главою МЗС Великої Британії Борисом Джонсоном в Києві.

Клімкін зазначив, що дана зустріч не означає початок переговорів у новому форматі. "Коли троє друзів зустрічаються, збираються разом - це не обов'язково формальний початок нового формату, але це обов'язково початок нових спільних зусиль", - підкреслив міністр.

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Нагадаємо, що Польща вже намагалася запропонувати альтернативний варіант переговорів щодо Донбасу. У середині серпня 2015 року президент Польщі Анджей Дуда у своїй першій розмові з президентом Петром Порошенкомзапропонував розширити діючий "нормандський формат" переговорів з Донбасу (зараз - Україна, Німеччина, Франція і Росія), ввівши в нього найсильніших держав Європи, а також сусідів України, в тому числі і Польщі.

Як писала Тетяна Силіна в ZN.UA в статті "Мінська халабуда", в результаті Дуда отримав відкоша від Порошенка, який навіть не потрудився загорнути відмову в дипломатичнішу обгортку, ніж "ми не потребуємо нових форматів"; а потім Варшаву (вже дипломатичними каналами) розпікали за ініціативність "старші європейські товариші".