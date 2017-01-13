Пінчук пояснив свою статтю в WSJ: "оригінальний текст скоротили"

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Український бізнесмен пояснив свою позицію щодо вступу України в ЄС і НАТО, а також Донбасу та Криму.

Пінчук не чекав, що всі будуть згодні з його думкою Андрій Товстиженко, DT.UA бізнесмен Віктор Пінчук у колонці для "Української правди" прокоментував свою статтю у Wall Street Journal, викликала бурхливу дискусію в українському суспільстві. В першу чергу, бізнесмен пояснив, що редакція WSJ орієнтувалася на інтереси американського читача, у зв'язку з чим, за його словами, скоротила оригінальний текст статті більш ніж наполовину.

"Більше того: у мене вона називалася (в перекладі) "Нова стратегія для України в мінливому світі: внесок заради досягнення миру і захисту нашої свободи". Але вже в публікації я побачив, що WSJ перейменувала її в "Україна повинна піти на болісні компроміси заради миру з Росією". Це неточно, тому що більшість компромісів, які я пропоную, звернені до наших партнерів на Заході", - зазначає олігарх.

Далі він розглядає по пунктах основні тези, які викликали шквал обговорень: вступ в Євросоюз і НАТО, війну в Донбасі і повернення Криму.

"У Євросоюзу глибокі проблеми. Відбувається зміна еліт Заходу. Сам Захід вперше за довгий час піддається загрозам, тому переглядає пріоритети... "Українське питання" цілком може стати елементом великої геополітичної угоди, поряд із сирійським конфліктом, російсько-американськими відносинами, боротьбою з тероризмом, проблемою біженців, долею Євросоюзу і трансатлантичного партнерства, Північною Кореєю і так далі", - зазначає бізнесмен.

При цьому найбільшою помилкою, на думку Пінчука, було б вважати, що в України є гарантії сприятливого результату. Він зазначає, що у будь-яких західних політиків є ціннісні обмеження: їм невигідні санкції, їм потрібно торговельно-економічне співробітництво з Росією, взаємодія з нею в Сирії і в боротьбі з ІДІЛ.

"Але для них, як і раніше неприпустимо, якщо їх звинуватять у потуранні війні в Європі або порушень міжнародного права. І їм потрібні швидкі результати, яких від них чекає виборець. В наших силах допомогти лідерам Заходу їх досягти. В обмін на їх допомогу в досягненні наших цілей", - підкреслює олігарх.

Він також зазначає, що на поточний момент велика частина членів Євросоюзу не тільки не хоче бачити Україну в ЄС, але і не готова позначити для нас таку перспективу на майбутнє.

"Наполягаючи зараз на перспективі членства, ми послаблюємо позиції наших друзів у Європейському Союзі", - додає Пінчук, також вказуючи, що таким чином Україна створює всередині ЄС чергову лінію розколу.

"Зараз ми повинні будувати за європейським принципам і в повній відповідності з європейськими стандартами власну сильну країну. Будівництво сьогодні України за європейськими стандартами діаметрально розходиться з російськими мріями про нас як про failed state (державу-невдаху). Тут – жодних компромісів з Росією", - підкреслює український благодійник.

В обмін на те, що Україна не буде наставити на членство в ЄС, бізнесмен пропонує домагатися від союзу конкретних речей:

- більш суттєвої фінансової допомоги та серйозної підтримки економіки України;

- більш рішучих кроків по зближенню України з Європейським Союзом;

- більше проукраїнської позиції ЄС в усіх можливих форматах обговорення мирного врегулювання;

- абсолютної принциповість у питанні продовження санкцій проти Росії при відсутності прогресу в мирному процесі.

Також він запевняє, що хотів би бачити Україну членом НАТО, але ця ймовірність на даному етапі прагне до нуля.

"Наша відмова на найближчу або середньострокову перспективу від прагнення в НАТО можлива тільки в обмін на гарантовану Заходом безпеку, а також значну військову, технічну і фінансову допомогу, зміцнюючу нашу обороноздатність. Тут на компроміси з Україною повинні йти наші західні партнери", - пише він.

Пінчук також запевнив, що ані на мить не ставить під сумнів український статус Криму, однак немає ніякої ясної "кримської політики": півострів не обговорюється ні в "мінськом", ні в "нормандському" форматі.

"Тому користь від реакції на мою статтю вже хоча б тому, що це повертає питання Криму в поле змістовного обговорення... Проте в базовому питанні, в питанні приналежності Криму – компромісів бути не може. Крим – український. Анексія – незаконна. Окупація – тимчасове. І тут – без компромісів. Всі. Крапка", - пояснює свої позицію олігарх.

У теж час він називає мирне вирішення пріоритетним особисто для нього з усіх сценаріїв розвитку ситуації в Донбасі.

"Те, яким чином і на яких умовах воно буде досягнуто, потрібно обговорювати – всенародно, відкрито і чесно. Світ завжди дорого коштує. Але скільки і як за нього платити – має вирішити українське суспільство. Ті, хто воюють на Донбасі або посилають туди своїх синів, по-моєму, повинні мати вирішальний голос", - додає мільярдер.

"Я знаю, що переважна більшість тих, хто критикували мене, як і я, мріють про одне й те ж – про вільну, європейську, мирну та успішну Україну, з Кримом і Донбасом в її складі. Так, згоден. Мріяти без зв'язку з сьогоднішньою реальністю – можна. Але здійснити мрію без адекватності – не можна. І ще. Порівняно з цієї нашої спільної мрією відмінність в наших поглядах зникаюче мала. А зрадою буде – не мати абсолютним пріоритетом досягнення цієї мрії", - підсумовує Пінчук.

Видання The Wall Street Journal також опублікувало статтю заступника глави адміністрації президента України Костянтина Єлісєєва, в якій окреслюються "червоні лінії", за які не можна виходити в переговорах з приводу окупованих Росією українських територій. Єлісєєв погоджується з "благородним закликом" Пінчука встановити мир в Донбасі, проте відкидає запропоновані олігархом компроміси з Росією. "Страх і слабкість – погані радники. Вони порушать апетити Росії і призведуть до ескалації агресії і збільшення людських страждань", - зазначив він.