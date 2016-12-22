Печерський суд дозволив ГПУ провести виїмку документів у Кремлі

Слідство хоче ознайомитися оригіналами заяви Януковича з проханням до Путіна ввести війська в Україну.

Українські прокурори хочуть ознайомитися із зверненнями Януковича до Путіна

Печерський районний суд Києва задовольнив клопотанняпро надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні Адміністрації президента Росії.

Як повідомила прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган, відповідне клопотання подав старший слідчий Головної військової прокуратури Вадим Примачко в рамках кримінального провадження про державну зраду екс-президента України Віктора Януковича.

"Слідчий хоче ознайомитися з оригіналами заяви екс-президента України від 1 березня 2014 року на ім'я президента Росії з проханням використовувати Збройні сили РФ на території України, а також інших звернень Віктора Януковича до Володимира Путіна за період з 01 березня 2014 року по дату проведення виїмки та вилучити їх (здійснити їх виїмку)", – написала Сарган на своїй сторінці в Facebook увечері в четвер, 22 грудня.

Як повідомлялося, Печерський районний суд Києва у середу, 14 грудня, дав дозвіл на арешт екс-президента України Віктора Януковича.

Нагадаємо, у Святошинському районному суді Києва 28 листопада відбувся допит колишнього президента України Віктора Януковича в режимі відеоконференції в якості свідка у справі про вбивство 48 учасників Євромайдану співробітниками міліцейського спецпідрозділу "Беркут" Олександром Марінченком, Сергієм Тамтурою, Олегом Янішевським, Павлом Аброськіним і Сергієм Зінченком.

Під час судового засідання генпрокурор Юрій Луценко оголосив Януковичу підозру в державній зраді.

Пізніше ГПУ викликала Віктора Януковича на допит у якості підозрюваного 5 і 9 грудня. Янукович, у свою чергу, звернувся до Генеральної прокуратури України з проханням провести його допит за місцем його проживання в російському Ростові-на-Дону. Адвокат екс-президента зазначив, що Янукович не вважає можливим приїхати в Україну, оскільки побоюється за своє життя.

Раніше DT.UA повідомляло, що департамент спецрозслідувань ГПУ готує клопотання про допит екс-президента Віктора Януковича в якості підозрюваного на території Росії.