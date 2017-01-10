Пашинський стріляв із виданої Аваковим нагородної зброї - ЗМІ

У березні 2014 року Аваков, який неодноразово висловлювався проти права громадян володіти короткоствольною вонепальною зброєю, нагородив однопартійця австрійським пістолетом.

Аваков подарував Пашинському австрійський Glock, придбаний за кошти платників податків Прес-служба Кабміну України

Народний депутат від "Народного фронту"стріляв у В'ячеслава Химикуса зі зброї, якою його нагородив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

Як повідомило "Українській правді" джерело в правоохоронних органах, 28 березня 2014 року голова МВС підписав наказ про нагородження Пашинського пістолетом Glock-19 калібру 9 міліметрів. На момент нагородження Пашинський очолював Адміністрацію президента.

Раніше Пашинський фактично підтвердив цю інформацію.

"Це нагородна зброя, яку було мені видано у березні 2014 року. Я був в. о. голови Адміністрації президента, я мав право на його носіння, я вмію ним користуватися. І я його видав в той же вечір працівникам правоохоронних органів", – заявив політик після допиту в прокуратурі у вівторок, 10 січня.

Пашинський також запевнив, що носить із собою пістолет "у разі необхідності", і про це він поінформував слідство.

Нагадаємо, як раніше повідомив член парламентської фракції "Народного фронту" Сергій Пашинський на своїй сторінці в Facebook, ввечері 31 грудня на трасі в Київській області у нього стався конфлікт з місцевим жителем. За словами Пашинського, на нього напали, вдаривши пляшкою, після чого він змушений був застосувати зброю для самозахисту, поранивши нападника в ногу.

В'ячеслав Хімікус, у якого вистрілив Пашинський, стверджує, що завдав депутату удар по голові після того, як той направив на нього зброю.

Прокуратура Київської області, яка розслідує обставини інциденту, попередньо кваліфікувала його як хуліганство.