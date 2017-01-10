Пашинський стріляв із виданої Аваковим нагородної зброї - ЗМІ

У березні 2014 року Аваков, який неодноразово висловлювався проти права громадян володіти короткоствольною вонепальною зброєю, нагородив однопартійця австрійським пістолетом.
Як повідомило "Українській правді" джерело в правоохоронних органах, 28 березня 2014 року голова МВС підписав наказ про нагородження Пашинського пістолетом Glock-19 калібру 9 міліметрів. На момент нагородження Пашинський очолював Адміністрацію президента.
Раніше Пашинський фактично підтвердив цю інформацію.
"Це нагородна зброя, яку було мені видано у березні 2014 року. Я був в. о. голови Адміністрації президента, я мав право на його носіння, я вмію ним користуватися. І я його видав в той же вечір працівникам правоохоронних органів", – заявив політик після допиту в прокуратурі у вівторок, 10 січня.
Пашинський також запевнив, що носить із собою пістолет "у разі необхідності", і про це він поінформував слідство.
Нагадаємо, як раніше повідомив член парламентської фракції "Народного фронту" Сергій Пашинський на своїй сторінці в Facebook, ввечері 31 грудня на трасі в Київській області у нього стався конфлікт з місцевим жителем. За словами Пашинського, на нього напали, вдаривши пляшкою, після чого він змушений був застосувати зброю для самозахисту, поранивши нападника в ногу.
В'ячеслав Хімікус, у якого вистрілив Пашинський, стверджує, що завдав депутату удар по голові після того, як той направив на нього зброю.
Прокуратура Київської області, яка розслідує обставини інциденту, попередньо кваліфікувала його як хуліганство.Українська правда