ПАРЄ прийняла резолюцію з вимогами звільнити Сенцова та Сущенка

Доповідь представив голова української делегації Володимир Ар'єв.

У ПАРЄ вказали на відсутність свободи слова в Білорусі Facebook/Георгій Логвинский

Парламентська Асамблея Ради Європи () підтримала резолюцію №14229 "Про погрози журналістам та свободу слова в Європі".

"У ПАРЄ прийнята резолюція, підготовлена нашим колегою Володимиром Ар'євим. В резолюції є чітка вимога до РФ: звільнити Олега Сенцова, Романа Сущенка, Миколи Семену", – написала перший заступник голови Верховної Ради, член української делегації в ПАРЄ Ірина Геращенко на своїй сторінці в Facebook ввечері у вівторок, 24 січня.

Документ підтримали 110 депутатів, 15 проголосували проти, дев'ять – утрималися, повідомляє "Європейська правда".

ПАРЄ закликає РФ звільнити режисера Олега Сенцова, журналіста Романа Сущенка, заарештованого за підозрою в "шпигунстві", а також зняти звинувачення на адресу кримських журналістів Анни Андрієвської, Наталії Кокориной і Миколи Семени, звинувачених в "сепаратизмі" через згадки про незаконну анексію півострова.

Крім того, ПАРЄ підтримала вимогу до Росії вплинути на угруповання бойовиків ОРДЛО для забезпечення можливості роботи журналістів в зоні конфлікту в Донбасі.

Документ містить критику та рекомендації, адресовані владі Грузії, Туреччини, Угорщини, Польщі та Греції, а також зауваження, що в Білорусі практично відсутня свобода слова.

Прийнята резолюція не містить зауважень на адресу України.

Нагадаємо, делегація Росії не бере участі в роботі і досі знаходиться під санкціями ПАРЄ, які були накладені на неї в квітні 2014 року через анексію Криму. Згідно з відповідною резолюцією, російські депутати були позбавлені права голосу в ПАРЄ, а також права бути представленими в її керівних органах.

Детальніше про спроби Росії повернутися в ПАРЄ читайте у статті Дмитро Кулеба "ПАРЄ: повернення Росії і викрадення Європи" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".