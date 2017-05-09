Парубій закликав парламент Норвегії визнати Голодомор геноцидом

Голодомр визнаний геноцидом українців вже десятками країн.

Парубій закликав Норвегію визнати Голодомор геноцидом Василь Артюшенко, DT.UA

Голова Верховної Ради Андрій Парубій на зустрічі з головою парламенту Норвегії Олемиком Томмессеном закликав визнатироків геноцидом українського народу.

"Закликав главу Стортингу Олемика Томмессена, щоб парламент Норвегії визнав голодомор геноцидом українського народу", - написав Парубій в Twitter.

Привітав голову Стортингу @Stortinget Олеміка Томмессена з 25-річчям встановлення дипломатичних відносин між Україною і Норвегією @UKRinNOR pic.twitter.com/PUBCFVY8v9 — Андрій Парубій (@AndriyParubiy) 9 травня 2017 р.

Нагадаємо, в грудні Верховна Рада звернулася до демократичних держав світу із закликом визнати Голодомор 1932 - 1933 років в Україні злочином геноциду Українського народу. Постанову №3525 підтримали 233 народних депутатів.

За даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", три чверті громадян України (72%) згодні з твердженням, що Голодомор 1932-33 років був геноцидом українського народу, не погодилися з цим 14%, не визначились – 14%. Серед респондентів, рідна мова яких українська, 83% вважають Голодомор геноцидом, в той час як серед тих, хто вважає рідною російську, – 47%.

Детальніше про Голодомор 1932-1933 років читайте у статті Сергія Махуна "Голодомор 1932-1933: Як "горіла життя" українських селян" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".