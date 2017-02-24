Парубій вважає більшість депутатів дуже активними, дієвими і працездатними

"Люди, які голосують за невдах, злодіїв, зрадників і шахраїв,, не є їх жертвами. Вони співучасники..." Джордж Орвелл

Незважаючи на присутність прогульників і нероб, у Раді є люди, які здатні приймати закони.

Стало відомо, які в Раді депутати Василь Артюшенко, DT.UA

Спікер парламентувважає, що більшість народних депутатів є "дуже активними, дієвими, працездатними".

Торкаючись питання щодо дисципліни Парубій зазначив, що "не можна узагальнювати". "Багато з тих законопроектів, які підготували депутати, дозволили нам провести реформи у багатьох сферах", - сказав він в інтерв'ю телеканалу "Рада".

Водночас, за його словами, є певні парламентарії, які не сумлінно ставляться до своїх обов'язків. "Я висловився з трибуни Верховної Ради, що відсутність депутата на робочому місці - це підло, і це є зневага до наших бійців, які на фронті захищають нашу країну", - нагадав він.

Парубій також зазначив, що "хоча цей тиждень був дуже непростий, зважаючи на протестні заходи, було ухвалено 65 постанов, чотири закони у першому читанні, чотири в цілому, і три законопроекти були відправлені на повторне перше або друге читання". "Але попри те, що була непроста атмосфера; попри те, що були дискусії, і довелось закликати депутатів до зали, тим не менше, цього тижня, як і у попередні тижні, була активна, результативна і системна робота Верховної Ради", - підкреслив спікер парламенту.

Нагадаємо, що шоста сесія українського парламенту восьмого скликання відкрилася 7 лютого. Під час відкриття Андрій Парубій в черговий раз пообіцяв вживати заходів для підвищення дисципліни у Верховній Раді. "Немає часу на роботу в сесійній залі - здайте мандати і займайтеся своїми приватними бізнесами", - сказав спікер.