Парубій поскаржився на спроби дестабілізувати роботу Ради

Автори плану дестабілізації вважають, що криза в державі повинна починатися в парламенті, повідомив Парубій.

Парубій поскаржився на план "Шатун" всередині Верховної Ради Василь Артюшенко, DT.UA

Голова Верховної Ради Андрій Парубій упродовж 2016 року відчував атаки на український парламент.

"Рік, що минає, був надзвичайно важким роком для нашої держави, як і останні роки. Але цей - багато в чому був переломним та ключовим для Верховної Ради України. Ми – парламент воюючої держави, і війна, яка ведеться проти нас, відбувається не тільки на фронті, де наші хлопці захищають мир і спокій нашої країни", - зазначив Парубій.

Він наголосив, що "війна має на меті зсередини дестабілізувати ситуацію в нашій країні". Парубій зауважив, що є "сценарій дестабілізувати роботу українського парламенту, бо, на думку його авторів, криза в державі повинна починатися в парламенті".

Парубій нагадав, що з початку нинішнього року Верховна Рада ухвалила в цілому 224 закони, а цієї осені – більше 100 законів.

Нагадаємо, що рівень довіри українців до державних органів влади є мінімальним. За даними опитування Центру Разумкова і фонду "Демократичні ініціативи", найвищий рівень недовіри мають державний апарат України (-74%), суди (-72%), комерційні банки (-73%), Національний банк України (-65%), Верховна Рада (-69%), прокуратура (-67%), політичні партії (-67%). уряд України (-55%), президент України (-45%).

Сам Андрій Парубій увійшов до переліку політиків, яким найменше довіряють українці.