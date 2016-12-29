Парубій поскаржився на спроби дестабілізувати роботу Ради

Автори плану дестабілізації вважають, що криза в державі повинна починатися в парламенті, повідомив Парубій.
"Рік, що минає, був надзвичайно важким роком для нашої держави, як і останні роки. Але цей - багато в чому був переломним та ключовим для Верховної Ради України. Ми – парламент воюючої держави, і війна, яка ведеться проти нас, відбувається не тільки на фронті, де наші хлопці захищають мир і спокій нашої країни", - зазначив Парубій.
Він наголосив, що "війна має на меті зсередини дестабілізувати ситуацію в нашій країні". Парубій зауважив, що є "сценарій дестабілізувати роботу українського парламенту, бо, на думку його авторів, криза в державі повинна починатися в парламенті".
Парубій нагадав, що з початку нинішнього року Верховна Рада ухвалила в цілому 224 закони, а цієї осені – більше 100 законів.
Нагадаємо, що рівень довіри українців до державних органів влади є мінімальним. За даними опитування Центру Разумкова і фонду "Демократичні ініціативи", найвищий рівень недовіри мають державний апарат України (-74%), суди (-72%), комерційні банки (-73%), Національний банк України (-65%), Верховна Рада (-69%), прокуратура (-67%), політичні партії (-67%). уряд України (-55%), президент України (-45%).
Сам Андрій Парубій увійшов до переліку політиків, яким найменше довіряють українці.DT.UA