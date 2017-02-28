Парубій попросив у японців грошей на реформу Ради

У роботі Ради перерва до 14 березня. Спікер парламенту вирішив за гроші платників податків здійснити робочий візит до Японії, на тиждень.

Поки в роботі Ради велика перерва, Парубій на тиждень полетів до Японії (за гроші платників податків) Андрій Парубій/Facebook

Голова Верховної Ради Андрій Парубій обговорив в Японії проект фінансово-технічної підтримки реформи українського парламенту.

"Сьогодні у Токіо я провів зустріч з віце-президентом Японської агенції міжнародного співробітництва JICA Кадзухіко Косікава. Ми обговорили перспективи фінансової підтримки проектів України, зокрема проект фінансово-технічної підтримки реформи Верховної Ради. Малими, але впевненими кроками ми реформуємо парламент", - написав Парубій на свої сторінці в Facebook.

За даними прес-служби парламенту голова Верховної Ради України Андрій Парубій перебуває з робочим візитом у Японії з 25 лютого до 3 березня 2017 року.

Згідно з календарним планом роботи Верховної Ради, з 27 лютого по 3 березня парламентарі працюють з виборцями, 6-10 березня - у комітетах, комісіях і фракціях. Наступне пленарне засідання відбудеться 14 березня.

У травні минулого року голова Верховної України Андрій Парубій розповів про проект зміну до регламенту, згідно з яким "замість двох пленарних тижнів пропонується проводити три пленарні тижні (на місяць)". Утім цей законопроект досі не був розглянутий.