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Парламент Нідерландів не голосуватиме за Асоціацію до виборів – ЗМІ

13 лютого в 21:27

Нідерландські політики поставили ратифікацію Угоди про асоціацію в залежність від результатів парламентських виборів.

Нидерланды парламент
Голосування не відбудеться, поки депутати не підуть у відпустку, а потім - на вибори
nrc.nl
Парламент Нідерландів не збирається ратифікувати Угоду про асоціацію Україна-ЄС до проведення чергових виборів, які заплановані на 15 березня, повідомляє Reuters.

У прес-службі парламенту заявили, що питання ратифікації не розглядатимуть раніше наступного тижня. Таким чином, голосування не відбудеться до того, як депутати підуть у відпустку 24 лютого, відзначає видання.

Таким чином, ратифікація залежатиме від результатів парламентських виборів. Як очікується, правляча коаліція може втратити до половини своїх місць, у той час як євроскептики Герта Вілдерса прогнозовано посилять своє представництво в парламенті.

Якщо новий уряд буде сформовано євроскептиками, то вони можуть назавжди зірвати ратифікацію Угоди, йдеться в публікації.

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Як повідомлялося, Нідерланди планували ратифікувати угоду про асоціацію України з ЄС у січні 2017 року.

Насьогодні Нідерланди є єдиною країною Євросоюзу, яка не ратифікувала угоду. За підсумками проведеного в квітні референдуму понад 60% виборців висловилися проти угоди з Україною.

Тим часом, прем'єр Нідерландів упевнений в ратифікації Угоди про асоціацію ЄС-Україна. Кабінет Рютте вже підготував до розгляду законопроект, що має привести до ратифікації Угоди, незважаючи на результати консультативного референдуму у квітні 2016 року.

За матеріалами: DT.UA
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Теги Рютте Нідерланди асоціація ЄС
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