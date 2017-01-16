Опублікований список кандидатів на пост головного люстратора України

Документи для участі в конкурсі подали десять чоловік.

Всього в списку кандидатів на посаду головного люстратора десять осіб

Міністр юстиції Павло Петренко опублікував список десяти кандидатів на посаду керівника Департаменту з питань люстрації.

"З моменту оголошення конкурсу на посаду керівника Департаменту з питань люстрації одним з пріоритетних завдань Міністерства юстиції є проведення цього відбору максимально публічно і прозоро... Незважаючи на те, що законодавством не передбачено оприлюднення інформації про кандидатів, ми підемо на цей крок", - написав він на своїй сторінці в Facebook.

Він також зазначив, що Мін'юсту "вкрай важливо продемонструвати, що ніяких підкилимних ігор в цьому процесі немає".

Крім того, Петренко підкреслив, що ніяких своїх кандидатів у них немає. Всього в списку десять чоловік, вказані їх місце роботи та освіта.

"Якщо серед представлених кандидатів не буде гідної фігури, ми будемо проводити ще один конкурс", - пообіцяв міністр.

6 грудня Мін'юст оголосив конкурс на головного люстратора України. На подачу документів у претендентів на цю посаду було 30 днів.