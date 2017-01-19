Опублікований повний текст позову України проти Росії

Українська сторона просить суд визнати відповідальність Росії за дії в окупованому Криму та Донбасі.

Повний текст української позову опублікований на офіційному сайті суду

опублікував повний текст позову України до Російської Федерації.

На 47-и сторінках документа Україна просить визнати Росію відповідальною за систематичну дискримінацію і жорстоке поводження з представниками кримськотатарської та української громад у Криму. Зокрема, заборону Меджлісу кримськотатарського народу і переслідування його лідерів, підтримку та безпосередню участь в кампанії по зникненню (викраденню) і вбивству кримських татар, залякування кримських татар з допомогою обшуків і затримань, перешкоджання кримськотатарським та україномовним ЗМІ, придушення освіти кримськотатарською та українською мовами, а також заборону зібрань представників цих громад.

Крім того, українська сторона звинувачує російську в незаконному проведенні референдуму і створенні в анексованому Криму атмосфери насильства і залякування.

Ці звинувачення і вимоги займають більшу частину документа.

Україна вимагає від Росії припинити фінансування терористичних формувань, які діють на українській території. Зокрема, "ДНР", "ЛНР", групи "Харківські партизани", а також пов'язаних з ними груп і осіб.

Україна наполягає на ухваленні судом заходів щодо перешкоджання Росії в здійсненні дій, спрямованих на погіршення ситуації під час розгляду позову.

15 листопада Міжнародний кримінальний суд в Гаазі прирівняв анексію Криму до міжнародного збройного конфлікту.

Вже наступного дня, в середу, 16 листопада, Президент РФ Володимир Путін підписав розпорядження про намір Росії не стати учасником Римського статуту Міжнародного кримінального суду.