Олега Ляшка та його однопартійців освистали на алеї Героїв Небесної сотні

Депутатам з Радикальної партії кричали вслід: "Ганьба!" та інші слова.

На алеї Героїв Небесної сотні Олега Ляшка зустріли непривітно Василь Артюшенко, DT.UA

Учасники поминальних заходів освистали лідера Радикальної партіїі членів його партії.

У третю річницю масових вбивств на алеї Героїв Небесної сотні люди кричали в спину Ляшку "Ганьба!" та інші слова.

"Як Олег Валерійович, все нормально?" – запитали Олега Ляшка, на що той відповів: "Так, все нормально".

"Ну то будете знати, як ви поводитесь, так і вас сприймають", - сказав один з учасник акції.

У ці дні в Києві проходять жалобні заходи. На Майдані та алеї Героїв Небесної сотні згадують загиблих під час Революції гідності.