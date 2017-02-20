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Олега Ляшка та його однопартійців освистали на алеї Героїв Небесної сотні

20 лютого в 18:48

Депутатам з Радикальної партії кричали вслід: "Ганьба!" та інші слова.

Верховная Рада открытие
На алеї Героїв Небесної сотні Олега Ляшка зустріли непривітно
Василь Артюшенко, DT.UA
Учасники поминальних заходів освистали лідера Радикальної партії Олега Ляшка і членів його партії.

У третю річницю масових вбивств на алеї Героїв Небесної сотні люди кричали в спину Ляшку "Ганьба!" та інші слова.

"Як Олег Валерійович, все нормально?" – запитали Олега Ляшка, на що той відповів: "Так, все нормально".

"Ну то будете знати, як ви поводитесь, так і вас сприймають", - сказав один з учасник акції.

У ці дні в Києві проходять жалобні заходи. На Майдані та алеї Героїв Небесної сотні згадують загиблих під час Революції гідності.

За матеріалами: DT.UA
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Теги Ляшко Небесна сотня
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