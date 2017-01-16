Охендовський знову відмовився давати свідчення НАБУ

У НАБУ і САП вирішується питання про доцільність проведення третього допиту голови ЦВК, якого підозрюють у хабарництві.

Підозрюваний у корупції голова ЦВК вдруге зірвав допит у НАБУ Кадр/YouTube

Голова Центральної виборчої комісіїв черговий раз відмовився від дачі показань під час допиту в Національному антикорупційному бюро

Як повідомила прес-служба НАБУ ввечері в понеділок, 16 січня, підозрюваний відмовився відповідати на питання детективів, пославшись на відсутність прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури під час слідчої дії.

"Однак, згідно з чинним законодавством, прокурор не зобов'язаний брати участь у допиті", – підкреслили в НАБУ.

У Бюро нагадали, що 26 грудня Охендовський також відмовився давати свідчення, заявивши, що його захист не мав можливості ознайомитися з матеріалами справи.

"І це незважаючи на те, що 15 грудня адвокат отримав до них доступ", – запевнили в НАБУ, додавши, що зараз вирішується питання про доцільність проведення третього допиту Охендовського.

Як повідомляло раніше DT.UA, голова Центральної виборчої комісії Михайло Охендовський фактично відмовився від дачі показань НАБУ одночасно з колишнім першим заступником голови СБУ Віктором Трепаком.

За інформацією джерел DT.UA у Національному антикорупційному бюро, Охендовський подав клопотання про перенесення одночасного допиту (очної ставки), який повинен був відбутися у понеділок, 26 грудня. Приводом для очної ставки між Охендовским і Трепаком стала заява голови ЦВК про фальсифікацію матеріалів "чорної бухгалтерії" Партії регіонів у частині, яка стосується його звинувачень в отриманні хабарів в особливо великих розмірах.

Адвокат глави ЦВК Андрій Смирнов повідомив про перенесення очної ставки на 16 січня, у той час як сам Охендовський заявив, що одночасний допит взагалі не був запланований.

13 грудня детективи Національного антикорупційного бюро в аеропорту "Бориспіль" вручили повідомлення про підозру голови Центральної виборчої комісії Михайлу Охендовському, який є фігурантом кримінальної виробництва з "чорної бухгалтерії" Партії регіонів.

Голови Центральної виборчої комісії Михайла Охендовського підозрюють в отриманні понад 1,2 мільйона гривень хабарів від Партії регіонів.