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Охендовський знову відмовився давати свідчення НАБУ

16 січня в 22:03

У НАБУ і САП вирішується питання про доцільність проведення третього допиту голови ЦВК, якого підозрюють у хабарництві.

Охендовский
Підозрюваний у корупції голова ЦВК вдруге зірвав допит у НАБУ
Кадр/YouTube
Голова Центральної виборчої комісії Михайло Охендовський в черговий раз відмовився від дачі показань під час допиту в Національному антикорупційному бюро

Як повідомила прес-служба НАБУ ввечері в понеділок, 16 січня, підозрюваний відмовився відповідати на питання детективів, пославшись на відсутність прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури під час слідчої дії.

"Однак, згідно з чинним законодавством, прокурор не зобов'язаний брати участь у допиті", – підкреслили в НАБУ.

У Бюро нагадали, що 26 грудня Охендовський також відмовився давати свідчення, заявивши, що його захист не мав можливості ознайомитися з матеріалами справи.

"І це незважаючи на те, що 15 грудня адвокат отримав до них доступ", – запевнили в НАБУ, додавши, що зараз вирішується питання про доцільність проведення третього допиту Охендовського.

Читайте також: У НАБУ підтвердили відмову Охендовського давати показання під час очної ставки з Трепаком

Як повідомляло раніше DT.UA, голова Центральної виборчої комісії Михайло Охендовський фактично відмовився від дачі показань НАБУ одночасно з колишнім першим заступником голови СБУ Віктором Трепаком.

За інформацією джерел DT.UA у Національному антикорупційному бюро, Охендовський подав клопотання про перенесення одночасного допиту (очної ставки), який повинен був відбутися у понеділок, 26 грудня. Приводом для очної ставки між Охендовским і Трепаком стала заява голови ЦВК про фальсифікацію матеріалів "чорної бухгалтерії" Партії регіонів у частині, яка стосується його звинувачень в отриманні хабарів в особливо великих розмірах.

Адвокат глави ЦВК Андрій Смирнов повідомив про перенесення очної ставки на 16 січняу той час як сам Охендовський заявив, що одночасний допит взагалі не був запланований.

13 грудня детективи Національного антикорупційного бюро в аеропорту "Бориспіль" вручили повідомлення про підозру голови Центральної виборчої комісії Михайлу Охендовському, який є фігурантом кримінальної виробництва з "чорної бухгалтерії" Партії регіонів.

Голови Центральної виборчої комісії Михайла Охендовського підозрюють в отриманні понад 1,2 мільйона гривень хабарів від Партії регіонів.

За матеріалами: DT.UA
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Теги Охендовський ЦВК НАБУ САП допит
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