Охендовський відмовився від очної ставки з Трепаком

Голова ЦВК заявив про фальсифікацію "чорної бухгалтерії" ПР, але не наважився зустрітися з людиною, яка передала її НАБУ.

У понеділок Охендовського кілька годин допитували в НАБУ

Голова Центральної виборчої комісіїфактично відмовився від дачі показань НАБУ одночасно з колишнім першим заступником голови СБУ Віктором Трепаком.

Як повідомили DT.UA джерела в Національному антикорупційному бюро, Охендовський подав клопотання про перенесення одночасного допиту (очної ставки), що мав відбутися в понеділок, 26 грудня. Приводом для очної ставки між Охендовським і Трепаком стала заява голови ЦВК про фальсифікацію матеріалів "чорної бухгалтерії" Партії регіонів у частині, що стосується його звинувачень в отриманні хабарів в особливо великих розмірах.

Разом з тим, у понеділок детективи НАБУ протягом декількох годин допитували Охендовського щодо обставин оголошеної йому підозри.

Раніше НАБУ офіційно повідомило, що матеріали "чорної бухгалтерії" ПР, які в травні були передані Бюро генералом Трепаком, є оригінальними документами, і це підтверджено процесуальним шляхом. Почеркознавча експертиза встановила, що підписи про отримання коштів на ім'я голови ЦВК зроблені особисто громадянином Охендовским Михайлом Володимировичем.

13 грудня Детективи Національного антикорупційного бюро в аеропорту "Бориспіль" вручили повідомлення про підозру голові Центральної виборчої комісії Михайлу Охендовському, який є фігурантом кримінальної виробництва з "чорної бухгалтерії" Партії регіонів.

Голову Центральної виборчої комісії Михайла Охендовського підозрюють в отриманні понад 1,2 мільйона гривень хабарів від Партії регіонів.

Солом'янський суд Києва обрав главі ЦВК Михайлу Охендовському запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання до 13 лютого 2017 року. При цьому суд прийняв рішення не призначати заставу у сумі 1 млн 291 тисяча гривень, на якій наполягав представник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, а також відмовився усунути Охендовського від виконання обов'язків голови ЦВК.