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У НАБУ підтвердили відмову Охендовського давати показання під час очної ставки з Трепаком

28 грудня в 21:21

НАБУ підтвердило інформацію, оприлюднену ZN.UA.

Михаил Охендовский
НАБУ таки намагалося провести одночасний допит Охендовського та Трепака 26 грудня
Голова Центральної виборчої комісії Михайло Охендовський у понеділок, 26 грудня, відмовився від дачі показань під час одночасного допиту з колишнім першим заступником голови СБУ Віктором Трепаком у Національному антикорупційному бюро, повідомили в НАБУ.

"26 грудня 2016 року детективи Національного антикорупційного бюро почали проведення одночасного допиту голови ЦВК та екс-першого заступника голови СБУ. Цю процесуальне дію було ініційовано детективами Бюро для усунення суперечностей між показаннями свідка, який надав НАБУ облікові листи "амбарной книги", і публічними заявами підозрюваного. Однак підозрюваний після початку одночасного допиту відмовився давати свідчення", – йдеться у відповіді НАБУ на запит інформагенції "Укрінформ", опублікованій 28 грудня, що є підтвердженням раніше оприлюдненої DT.UA інфомації.

У той же час, в НАБУ, пославшись на таємницю слідства, відмовилися повідомляти, чи відбудеться повторний одночасний допит Охендовського та Трtпака.

Раніше адвокат глави ЦВК Андрій Смирнов повідомив про перенесення очної ставки на 16 січня, у той час як сам Охендовський заявив, що одночасний допит взагалі не був запланований.

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У НАБУ підтвердили опубліковану DT.UA інформацію про очну ставку Охендовського та Трепака
Укрінформ

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Як повідомляло раніше DT.UA, голова Центральної виборчої комісії Михайло Охендовський фактично відмовився від дачі показань НАБУ одночасно з колишнім першим заступником голови СБУ Віктором Трепаком. За інформацією джерел DT.UA у Національному антикорупційному бюро, Охендовський подав клопотання про перенесення одночасного допиту (очної ставки), який повинен був відбутися у понеділок, 26 грудня. Приводом для очної ставки між Охендовским і Трепаком стала заява голови ЦВК про фальсифікацію матеріалів "чорної бухгалтерії" Партії регіонів у частині, яка стосується його звинувачень в отриманні хабарів в особливо великих розмірах.

13 грудня детективи Національного антикорупційного бюро в аеропорту "Бориспіль" вручили повідомлення про підозру голові Центральної виборчої комісії Михайлу Охендовському, який є фігурантом кримінальної виробництва з "чорної бухгалтерії" Партії регіонів.

Голову Центральної виборчої комісії Михайла Охендовського підозрюють в отриманні понад 1,2 мільйона гривень хабарів від Партії регіонів.

За матеріалами: DT.UA , Укрінформ ,
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Теги Охендовський ЦВК НАБУ САП Трепак
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