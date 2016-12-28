У НАБУ підтвердили відмову Охендовського давати показання під час очної ставки з Трепаком

НАБУ підтвердило інформацію, оприлюднену ZN.UA.

НАБУ таки намагалося провести одночасний допит Охендовського та Трепака 26 грудня

Голова Центральної виборчої комісіїу понеділок, 26 грудня, відмовився від дачі показань під час одночасного допиту з колишнім першим заступником голови СБУ Віктором Трепаком у Національному антикорупційному бюро, повідомили в НАБУ.

"26 грудня 2016 року детективи Національного антикорупційного бюро почали проведення одночасного допиту голови ЦВК та екс-першого заступника голови СБУ. Цю процесуальне дію було ініційовано детективами Бюро для усунення суперечностей між показаннями свідка, який надав НАБУ облікові листи "амбарной книги", і публічними заявами підозрюваного. Однак підозрюваний після початку одночасного допиту відмовився давати свідчення", – йдеться у відповіді НАБУ на запит інформагенції "Укрінформ", опублікованій 28 грудня, що є підтвердженням раніше оприлюдненої DT.UA інфомації.

У той же час, в НАБУ, пославшись на таємницю слідства, відмовилися повідомляти, чи відбудеться повторний одночасний допит Охендовського та Трtпака.

Раніше адвокат глави ЦВК Андрій Смирнов повідомив про перенесення очної ставки на 16 січня, у той час як сам Охендовський заявив, що одночасний допит взагалі не був запланований.

У НАБУ підтвердили опубліковану DT.UA інформацію про очну ставку Охендовського та Трепака Укрінформ

Як повідомляло раніше DT.UA, голова Центральної виборчої комісії Михайло Охендовський фактично відмовився від дачі показань НАБУ одночасно з колишнім першим заступником голови СБУ Віктором Трепаком. За інформацією джерел DT.UA у Національному антикорупційному бюро, Охендовський подав клопотання про перенесення одночасного допиту (очної ставки), який повинен був відбутися у понеділок, 26 грудня. Приводом для очної ставки між Охендовским і Трепаком стала заява голови ЦВК про фальсифікацію матеріалів "чорної бухгалтерії" Партії регіонів у частині, яка стосується його звинувачень в отриманні хабарів в особливо великих розмірах.

13 грудня детективи Національного антикорупційного бюро в аеропорту "Бориспіль" вручили повідомлення про підозру голові Центральної виборчої комісії Михайлу Охендовському, який є фігурантом кримінальної виробництва з "чорної бухгалтерії" Партії регіонів.

Голову Центральної виборчої комісії Михайла Охендовського підозрюють в отриманні понад 1,2 мільйона гривень хабарів від Партії регіонів.