У НАБУ підтвердили відмову Охендовського давати показання під час очної ставки з Трепаком

НАБУ підтвердило інформацію, оприлюднену ZN.UA.
"26 грудня 2016 року детективи Національного антикорупційного бюро почали проведення одночасного допиту голови ЦВК та екс-першого заступника голови СБУ. Цю процесуальне дію було ініційовано детективами Бюро для усунення суперечностей між показаннями свідка, який надав НАБУ облікові листи "амбарной книги", і публічними заявами підозрюваного. Однак підозрюваний після початку одночасного допиту відмовився давати свідчення", – йдеться у відповіді НАБУ на запит інформагенції "Укрінформ", опублікованій 28 грудня, що є підтвердженням раніше оприлюдненої DT.UA інфомації.
У той же час, в НАБУ, пославшись на таємницю слідства, відмовилися повідомляти, чи відбудеться повторний одночасний допит Охендовського та Трtпака.
Раніше адвокат глави ЦВК Андрій Смирнов повідомив про перенесення очної ставки на 16 січня, у той час як сам Охендовський заявив, що одночасний допит взагалі не був запланований.
Як повідомляло раніше DT.UA, голова Центральної виборчої комісії Михайло Охендовський фактично відмовився від дачі показань НАБУ одночасно з колишнім першим заступником голови СБУ Віктором Трепаком. За інформацією джерел DT.UA у Національному антикорупційному бюро, Охендовський подав клопотання про перенесення одночасного допиту (очної ставки), який повинен був відбутися у понеділок, 26 грудня. Приводом для очної ставки між Охендовским і Трепаком стала заява голови ЦВК про фальсифікацію матеріалів "чорної бухгалтерії" Партії регіонів у частині, яка стосується його звинувачень в отриманні хабарів в особливо великих розмірах.
13 грудня детективи Національного антикорупційного бюро в аеропорту "Бориспіль" вручили повідомлення про підозру голові Центральної виборчої комісії Михайлу Охендовському, який є фігурантом кримінальної виробництва з "чорної бухгалтерії" Партії регіонів.
Голову Центральної виборчої комісії Михайла Охендовського підозрюють в отриманні понад 1,2 мільйона гривень хабарів від Партії регіонів.DT.UA , Укрінформ ,