Обама виступить з прощальною промовою 10 січня

Під час виступу в Чикаго він підведе підсумки своєї роботи на посту президента США і подякує однодумцям за підтримку.

Барак Обама виступить перед однодумцями з прощальною промовою Facebook/The White House

Президент СШАвиступить з прощальною промовою 10 січня, повідомляє Reuters . Він планує підвести підсумки своєму перебуванню у владі та висловити подяку прихильникам.

За словами Барака Обами, перший президент США Джордж Вашингтон написав прощальну промову в 1796 році. Сам Обама хоче виголосити промову в Чикаго.

"Я думаю, це шанс сказати спасибі за цю дивовижну пригоду, відсвяткувати зміни країни на краще за останні вісім років, і озвучити деякі міркування про те, куди ми йдемо звідси", - сказав він.

Інавгурація новообраного президента США, республіканця Дональда Трампа, призначена на 20 січня. Під час своєї виборчої кампанії Трамп неодноразово повідомляв про готовність скасувати політичні рішення і реформи Обами, включно з реформою охорони здоров'я.

У свою чергу Обама прагне гарантувати плавний перехід влади, незважаючи на політичні розбіжності з наступником.

"З 2009 року ми зіткнулися з доброю часткою проблем і, завдяки їм, стали сильніше. Тому ми ніколи не втрачали віри в те, що разом зможемо змінити цю країну на краще", - зазначив Обама.

Раніше новообраний президент Дональд Трамп звинуватив свого попередника у створенні перешкод для передачі влади. "Я роблю все можливе, щоб не звертати уваги на численні провокаційні заяви президента Обами і на створювані перешкоди. Я думав, що у нас буде плавна передача влади. Але це не так!", - зазначив він.