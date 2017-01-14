Обама продовжив санкції проти Росії за агресію щодо України

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Дію санкцій продовжено ще на один рік.

Президент США Барак Обама перед виходом у відставку продовжив ще на один рік дію розпорядження про введення санкцій проти Росії за її агресію проти України.

"Дії і політика осіб, що підривають демократичні процеси і інститути в Україні; загрожують миру, безпеки, стабільності, суверенітету і територіальної цілісності цієї країни; беруть участь у незаконному привласненні активів, так само як і дії і політика Уряду Російської Федерації, в тому числі його спроби анексії Криму і застосування сили в Україні, продовжують представляти надзвичайну загрозу для національної безпеки і зовнішньої політики Сполучених Штатів", - підкреслюється в документі, який оприлюднив у п'ятницю Білий дім, передає Укрінформ.

У зв'язку з вищевикладеним, як зазначив Обама, він прийняв рішення про необхідність продовжити "надзвичайний стан, оголошений Розпорядженням 13660 по відношенню до України".

Як зазначає "Інтерфакс", повідомлення президента повинно бути опубліковано у Федеральному реєстрі (офіційний журнал Федерального уряду США, який містить прийняті державними установами пропоновані правила та громадські повідомлення) і направлено в Конгрес.

Перший указ американського президента 13660 був опублікований 6 березня 2014 року і передбачав замороження власності "ряду осіб, причетних до розвитку ситуації на Україні", спочатку мова йшла про тих, хто сприяв приєднанню Криму до РФ.

Другий "санкційний" указ Обами (13661) був підписаний 16 березня 2014 року, при цьому санкції розширювалися на ряд російських посадових осіб, які, на думку американської сторони, підривали суверенітет України і погрожували її безпеки. Третій указ (13662) американський президент підписав 20 березня 2014 року, тоді під санкції потрапили банк "Росія" і ряд великих російських бізнесменів. Четвертий указ (13685) від 19 грудня 2016 року ввів економічні санкції щодо Криму і ряду громадських організацій.

Раніше в Державному департаменті США заявили, що економічні санкції, накладені США на Росіюза порушення суверенітету України, залишатимуться в дії аж до повернення Криму Україні.

Нагадаємо, 1 і 7 вересня США розширили списки фізичних та юридичних осіб, на яких накладені санкції за причетність до російської агресії та окупації українських територій. До списку також потрапили компанії, що працюють в анексованому Криму. Санкції наклали на 17 російських і українських громадян, причетних до терористичних організацій та збройної агресії проти України, а також на понад 100 компаній.