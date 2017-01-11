Новий глава МЗС Канади знаходиться під російськими санкціями

Джерело в МЗС РФ зазначило, що факт знаходження Фріланд в стоп-списку не завадить офіційним осібам РФ з нею контактувати на міжнародних майданчиках.

Глава МЗС Канади Фріланд з 2014 року перебуває під санкціями РФ Flickr/Joseph Morris

У Міністерстві закордонних справ РФ підтвердили факт знаходження нового глави МЗС Канади Христі Фріланд у російському санкційнгому списку.

"Вона перебуває під санкціями з 2014 року, це не секрет. Вона була внесена в санкційний список у відповідь, так як Канада ввела обмеження на адресу Росії, включаючи офіційних осіб", - повідомило джерело в МЗС РФ.

Співрозмовник зазначив, що питання виключення її з відповідного санкційного списку - це питання взаємності і дзеркальності.

"Факт її перебування в стоп-списку не завадить російським офіційним особам з нею контактувати на міжнародних майданчиках", - зазначив він.

Раніше повідомлялося, що на посаду міністра закордонних справ Канади призначена Христя Фріланд — політик українського походження.