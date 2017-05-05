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Нормандський формат продовжить роботу, незважаючи на паузу на вищому рівні – Кулеба

5 травня в 00:31

Припинення контактів глав держав четвірки пов'язана з виборами президента Франції.

нормандская четверка
Консультації "нормандському форматі" тривають
tvc.ru
Переговори у "нормандському форматі" проводитимуться цього літа, незважаючи на паузу в контактах між лідерами України, Франції, Німеччини та Росії, заявив постійний представник України в Раді Європи Дмитро Кулеба.

"Я не думаю, що буде серйозна пауза, тому що контакти на всіх рівнях продовжаться", – сказав дипломат в ефірі "5 каналу" увечері в четвер, 4 травня.

За його словами, призупинення контактів глав держав "нормандської четвірки" пов'язане з виборами президента Франції.

"Нормандський формат" продовжить функціонувати, тому що це досить багаторівневий механізм, і контакти  підтримуватимуться", – підкреслив Кулеба.

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Раніше перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко заявила, що президент Росії Володимир Путін використовує період виборів у Німеччині та Франції, щоб поставити на паузу роботу "нормандської четвірки".

Нагадаємо, що 24 березня зустріч представників міністерств закордонних справ "нормандської четвірки" у Парижі пройшла без участі Росії.

За матеріалами: 5 канал
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