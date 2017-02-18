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"Нормандський формат" повинен привести до довгострокового припинення вогню в Донбасі — Меркель

18 лютого в 10:49

Меркель заявила, що не всі пункти Мінських домовленостей виконані.

Ангела Меркель1
Меркель заявила про те, що робота "нормандського формату" повинна продовжуватися
© European Council
Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила про необхідність продовжити роботу "нормандського формату" для досягнення довгострокового режиму припинення вогню в Донбасі.

"На жаль, не всі пункти Мінських домовленостей виконані, але робота триває і ми повинні продовжити цю роботу. Ми повинні домогтися довгострокового припинення вогню", - сказала Меркель сьогодні, 18 лютого.

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Раніше начальник Генштабу ЗСУ Віктор Муженко повідомив, що ситуація в зоні проведення АТО загострилася, в українських військових є здатність адекватно реагувати на провокації бойовиків терористичних організацій "ДНР" і "ЛНР".

Також сьогодні, 17 лютого, ватажок терористичної організації "ДНР" Олександр Захарченко заявив, що терористи можуть захопити підконтрольні Україні райони Донбасу військовим шляхом.

За матеріалами: Інтерфакс-Україна
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Теги Меркель Донбас ДНР Україна
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