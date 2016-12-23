Нормандський формат не дуже ефективний, але іншого немає – Путін

"Люди, які голосують за невдах, злодіїв, зрадників і шахраїв,, не є їх жертвами. Вони співучасники..." Джордж Орвелл

Путін також вирішив висловити підтримку безвізового режиму для громадян України.

Путін заявив, що нормандський формат «не демонструє ефективності»

Президент Росії Володимир Путін заявив, що нормандський формат "не демонструє ефективності", але альтернативи йому немає.

"Я вважаю, що робота в цьому форматі має бути продовжена. Якщо втратимо цей інструмент, то робота буде деградована", - заявив він в ході прес-конференції.

Також Путін вирішив висловити підтримку безвізового режиму для громадян України. "Я взагалі вважаю що візи – це анахронізм другої світової війни. І безвиз для українців це буде свідченням руху в правильному напрямку", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 29 листопада в Мінську відбувся Саміт міністрів закордонних справ "Нормандської четвірки".

На саміті лідерів країн нормандської четвірки 19 жовтня в Берліні була досягнута домовленість, що до кінця листопада глави МЗС затвердять основу проекту "дорожньої карти" з імплементації Мінських угод.

Як писав раніше Сергій Рахманін у статті на сторінках "Дзеркала тижня. Україна", інформація, отримана від джерел, аналіз закордонної преси дозволяють припустити, що ніхто з учасників берлінської зустрічі не залишився задоволений її результатами. Детальніше про зустріч "Нормандської четвірки" в Берліні читайте у статті "Геймер і таймер".