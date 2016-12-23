Нормандський формат не дуже ефективний, але іншого немає – Путін

Путін також вирішив висловити підтримку безвізового режиму для громадян України.
"Я вважаю, що робота в цьому форматі має бути продовжена. Якщо втратимо цей інструмент, то робота буде деградована", - заявив він в ході прес-конференції.
Також Путін вирішив висловити підтримку безвізового режиму для громадян України. "Я взагалі вважаю що візи – це анахронізм другої світової війни. І безвиз для українців це буде свідченням руху в правильному напрямку", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 29 листопада в Мінську відбувся Саміт міністрів закордонних справ "Нормандської четвірки".
На саміті лідерів країн нормандської четвірки 19 жовтня в Берліні була досягнута домовленість, що до кінця листопада глави МЗС затвердять основу проекту "дорожньої карти" з імплементації Мінських угод.
Як писав раніше Сергій Рахманін у статті на сторінках "Дзеркала тижня. Україна", інформація, отримана від джерел, аналіз закордонної преси дозволяють припустити, що ніхто з учасників берлінської зустрічі не залишився задоволений її результатами. Детальніше про зустріч "Нормандської четвірки" в Берліні читайте у статті "Геймер і таймер".DT.UA