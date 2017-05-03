Нинішня влада України "невипадкова" та адекватна ситуації – Пасхавер

Українські еліти розділилися, що є необхідною умовою перемоги революції.

Представники нової влади зі старого політикуму добре розуміють "олігархічну матрицю" України kmu.gov.ua

Нинішня українська влада не є випадковою і об'єктивно відповідає ситуації в країні, пише в своїй статті дляекономіст Олександр Пасхавер.

Автор зазначає, що влада в Україні після Майдану була передана найбільш далекоглядним представникам старої системи. На його думку, еліти розділилися, що є необхідною умовою перемоги революції.

"Представники нової влади зі старого політикуму — ідеологічно безсумнівно ліберали, але технології проведення реформи в них не радикально-революційні, скоріше, їх можна назвати переговорно-реформаторськими. Тиснути там, де можливо, а не ламати через коліно. Мені видається, що глибоке знання олігархічної матриці та її права допомагає їм у цьому процесі", – йдеться в статті.

Пасхавер вказує, що з урахуванням феноменальної стійкості олігархічної матриці і реального співвідношення сил, радикальна ломка старого ладу навряд чи була б більш успішною, проте ризики збільшилися б на порядок.

"Відносно реформи в нас спонтанно створено "бутербродну" структуру стимулювання. Всередині влада, з двох боків на неї тиснуть іноземні донори та вітчизняні активісти. Це трохи підвищує міцність реформаторської конструкції. Видається, що нинішня влада невипадкова й сама є об'єктивною обставиною. Влада не завойована, а передана Майданом і, враховуючи інші перелічені вище об'єктивні обставини, очевидно, адекватна ситуації", – уклав аналітик.

Нагадаємо, згідно з даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", оприлюдненими в грудні минулого року, лише 16% громадян України задоволені діяльністю президента Петра Порошенка, 82% - незадоволені. Подібна ситуація і з оцінкою діяльності прем'єр-міністра Володимира Гройсмана: 16% респондентів заявили, що задоволені його діяльністю, незадоволені - 78%. Діяльністю голови Верховної Ради Андрія Парубія задоволені 11%, не задоволені - 82%.

Детальніше про успіхи української влади та перспективи реалізації реформ в Україні читайте у статті Олександра Пасхавера "Вибір долі" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".