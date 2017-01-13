Німеччина може в обхід санкцій прийняти в Берліні російського міністра Ткачова – ЗМІ

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Глава Мінсільгоспу РФ повинен прибути в Берлін 22 січня, на правах гостя МЗС Німеччини.

Олександр Ткачов, що входить до санкційного списку, може стати гостем МЗС Німеччини rnd-sale.ru

Німецька сторона готова використати дипломатичний маневр, який дозволить їй в обхід санкцій прийняти в Берліні міністра сільського господарства РФ

Як повідомляє "Європейська правда", посилаючись на повідомлення видань німецької групи Redaktions Netzwerk Deutschland, Ткачов повинен прибути в Берлін 22 січня на правах гостя МЗС Німеччини.

Наголошується, що щоб зробити цей візит можливим, Німеччина використовує дуже широку інтерпретацію статті 1 (4) рішення Ради ЄС. Зустріч міністрів сільського господарства, у якій має взяти участь російський чиновник, буде прирівнюватися до заходу під егідою ОБСЄ.

Такий формат дозволяє обмежену присутність в країні людини з санкційного списку.

Разом з тим, Ткачов не зможе взяти участі у міжнародній виставці "Зелений тиждень", яка буде проходити в даний момент в Берліні.

Раніше повідомлялося, що Німеччина відмовилася видати візу очільнику Міністерства сільського господарства Російської Федерації Олександру Ткачову. Дане рішення в Міністерстві закордонних справ Німеччини обґрунтували тим, що Ткачов підпадає під дію санкцій Європейського союзу.

Раніше Ткачов обіймав посаду губернатора Кубані. Він вважає, що занепад російської економіки - це розплата за "завойований" Крим.