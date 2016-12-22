Нідерланди можуть ратифікувати Угоду про асоціацію Україна-ЄС вже в січні

Завершення процесу ратифікації Угоди підтримали не тільки коаліційні сили, але і Партія зелених.

Парламент Нідерландів може ратифікувати Угоду про асоціацію Україна-ЄС вже в січні 2017 року

Заступник міністра закордонних справ України Павла Клімкіна з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль сподівається на ратифікацію Нідерландами Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом вже в січні 2017 року.

"Вчора в парламенті Нідерландів пройшли слухання, на яких виступав прем'єр-міністр Рютте, і на цих слуханнях всі політичні партії мали можливість висловити свої позиції щодо подальшого завершення ратифікації Угоди про асоціацію. Зараз я оптимістично налаштована щодо завершення цієї процедури вже в січні", - сказала вона сьогодні, 22 грудня.

Вона додала, що завершення процесу ратифікації Угоди про асоціацію вирішили підтримати не тільки коаліційні політсили, але і Партія зелених.

"Це розблокує процес ратифікації в парламенті Нідерландів, принаймні в Нижній палаті", - зазначила вона.

Раніше повідомлялося, що фракція Християнсько-демократичного заклику в Сенаті Нідерландів готова підтримати ратифікацію Угоди про асоціацію України і ЄС.

Раніше в інтерв'ю Financial Times прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте чітко позначив свої вимоги щодо ратифікації українсько-європейської угоди. Він наполягає, що документ не повинен надавати ніяких оборонних гарантій Україні і не обіцяти можливості вступу країни в ЄС.

Угода між Україною та ЄС передбачає поглиблення політичних, економічних і торгових зв'язків між сторонами. Але в Нідерландах побоюються, що вона може зобов'язати країну надавати фінансову або військову підтримку Києву.

Тим часом прем'єр Нідерландів впевнений у ратифікації Угоди про асоціацію ЄС-Україна. Кабінет Рютте вже підготував до розгляду законопроект, який повинен привести до ратифікації Угоди, незважаючи на результати консультативного референдуму в квітні цього року.

Раніше Рютте повідомив, що лідери країн Євросоюзу досягли домовленості з Нідерландами щодо ратифікації Угоди про асоціацію України з ЄС.

На сьогоднішній день Нідерланди є єдиною країною Євросоюзу, яка не ратифікувала угоду. За підсумками минулого референдуму в квітні понад 60% виборців висловилися проти договору з Україною.

Докладніше читайте в статті Тетяни Силиной "Врятують або знищать Нідерланди асоціацію України з ЄС?" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".