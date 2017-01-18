НАЗК виявило кримінальні порушення у фінансуванні 12 партій

Окрім адміністративних порушень політичні партії вели діяльність, за яку передбачене кримінальне покарання.

Деяких керівників партій та їхніх спонсорів вже можна саджати до в'язниці за корупцію НАЗК / Facebook

(НАЗК) виявило порушення порядку фінансування 12 політичних партій. Як повідомила голова НАЗК Наталія Корчак, це правопорушення - кримінального характеру.

"НАЗК затвердило висновки по звітам 254-х політичних партій, які були опрацьовані Департаментом з питань запобігання політичній корупції. Всі звіти партій оприлюднені на сайті Національного агентства, висновки по кожному звіту – оприлюднюються (12 висновків вже можна побачити, решта – в процесі)", - розповіла Корчак.

За підсумками аналізу звітів НАЗК виявило, такі адміністративні порушення, як порушення порядку надання або отримання внеску на підтримку політичної партії, порушення строків подання звіту, неподання звітів у ІІІ кварталі 2016 року, порушення порядку подання звіту.

"Для партій все ще важко, як виявилося, контролювати подання звітів місцевими організаціями: більшість порушень адміністративного характеру стосуються ненадання фінансових звітів місцевими осередками. З прикладів: "За Україну!", "Рух за реформи", "Єдність" - місцеві організації зазначені, але звіти по ним відсутні повністю; "5.10" має 48 місцевих осередків, у звіті тільки 28; з 20-ти партосередків "Вітчизни" фінансові документи надали тільки 2. Лідером у даному переліку є Українська народна партія, яка має 422-ві місцеві організації і, тільки у 22 заповнених звіти", - додала Корчак.

Раніше Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) розподілило кошти, виділені з державного бюджету на фінансування статутної діяльності парламентських політичних партій у 2017 році. На фінансування партій у поточному 2017 році з держбюджету виділено більше 398 млн грн.