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НАЗК розподілило 340 млн грн з держбюджету на фінансування партій в 2017 році

12 січня в 17:33

Партія "Самопоміч" отримає 44 млн грн окремо за дотримання гендерної квоти на парламентських виборах 2014 року.

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Політичні партії отримають з бюджету майже 400 млн грн
НАЗК / Facebook
Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) розподілило кошти, виділені з державного бюджету на фінансування статутної діяльності політичних партій у 2017 році.

Рішенням передбачається надання "Радикальній партії Олега Ляшка" 38 млн 257,9 тис. грн, партії "Самопоміч" – 56 млн 394,56 тис. грн, "Блоку Петра Порошенка" -112 млн 103,6 тис. грн , "Опозиційному блоку" – 48млн 467,7 тис. грн, партії "Батьківщина"- 29 млн 182,2 тис. грн, "Народному фронту" – 113 млн 753,5 тис. грн.

Нагадаємо, що державне фінансування статутної діяльності політичних партій, відповідно до розпочалося з ІІІ кварталу 2016 року. Таким чином, якщо в минулому році партії отримали кошти тільки за ІІІ та ІV квартали, то цього року вони фінансуватимуться щоквартально у передбаченому законодавцем обсязі.

На фінансування партій у поточному 2017 році з держбюджету виділено більше 398 млн грн.

Рішенням НАЗК передбачається виділення коштів у сумі 44 млн 239,94 тис. грн партії "Самопоміч", відповідно до дотримання політичною партією гендерної квоти на парламентських виборах 2014 року.

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Детальніше про державне фінансування політичних партій читайте в матеріалі Андреаса Умланда і Міріама Космеля "Державне фінансування політичних партій: Доленосна реформа чи політична косметика?" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".

За матеріалами: DT.UA
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Теги фінансування Самопоміч НАЗК
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