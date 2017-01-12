НАЗК розподілило 340 млн грн з держбюджету на фінансування партій в 2017 році

Партія "Самопоміч" отримає 44 млн грн окремо за дотримання гендерної квоти на парламентських виборах 2014 року.

Політичні партії отримають з бюджету майже 400 млн грн НАЗК / Facebook

Національне агентство з питань запобігання корупції () розподілило кошти, виділені з державного бюджету на фінансування статутної діяльності політичних партій у 2017 році.

Рішенням передбачається надання "Радикальній партії Олега Ляшка" 38 млн 257,9 тис. грн, партії "Самопоміч" – 56 млн 394,56 тис. грн, "Блоку Петра Порошенка" -112 млн 103,6 тис. грн , "Опозиційному блоку" – 48млн 467,7 тис. грн, партії "Батьківщина"- 29 млн 182,2 тис. грн, "Народному фронту" – 113 млн 753,5 тис. грн.

Нагадаємо, що державне фінансування статутної діяльності політичних партій, відповідно до розпочалося з ІІІ кварталу 2016 року. Таким чином, якщо в минулому році партії отримали кошти тільки за ІІІ та ІV квартали, то цього року вони фінансуватимуться щоквартально у передбаченому законодавцем обсязі.

На фінансування партій у поточному 2017 році з держбюджету виділено більше 398 млн грн.

Рішенням НАЗК передбачається виділення коштів у сумі 44 млн 239,94 тис. грн партії "Самопоміч", відповідно до дотримання політичною партією гендерної квоти на парламентських виборах 2014 року.

Детальніше про державне фінансування політичних партій читайте в матеріалі Андреаса Умланда і Міріама Космеля "Державне фінансування політичних партій: Доленосна реформа чи політична косметика?" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".