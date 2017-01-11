НАЗК розпочало перевірку чиновників, які вчасно не здали е-декларації

Процедура перевірки передбачає кілька видів контролю.

НАПК перевірить чиновників за несвоєчасну здачу е-декларацій НАЗК / Facebook

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) почало перевірку щодо сотні чиновників, які своєчасно не подали електронні декларації

"Я розписав ще пачку повідомлень про те, що ті чи інші суб'єкти несвоєчасно подали декларації. Ми запрошуємо суб'єкта декларування для дачі пояснень та надання електронної декларації. Все залежить від того, як суб'єкт декларування буде виконувати вимоги законодавства", - цитує заступника голови НАПК Руслана Радецького "ТСН. Ранок".

Загалом треба перевірити всі електронні декларації. Процедура передбачає кілька видів контролю: своєчасність, правильність, повнота заповнення і логічно-арифметичний контроль.

При цьому дату закінчення перевірки за вже відкритим за несвоєчасність виробництвам в НАПК не назвали.

Раніше в НАЗК роз'яснили механізм притягнення до відповідальності за недостовірні е-декларації. Для початку чиновників попросять пояснити дані з їхніх декларацій. За результатами перевірки буде відкриватися адміністративне провадження.