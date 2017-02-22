НАЗК перевірить декларації Порошенка, Гройсмана і всіх міністрів

Перевірка триватиме 60 календарних днів.

НАЗК перевірить декларації президента, прем'єра і міністрів obozrevatel.com

прийняли рішення про початок повної перевірки декларацій про майно і доходи президента України Петра Порошенка, прем'єр-міністра Володимира Гройсмана та членів Кабінету міністрів України за 2015 рік, повідомив заступник голови НАЗК Руслан Радецький.

"Мною був підготовлений проект рішення про початок проведення повної перевірки декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 рік, поданих президентом України, прем'єр-міністром України та іншими членами Кабінету міністрів України, та ініційовано проведення позачергового засідання НАЗК. Глава НАЗК таку пропозицію підтримав і сьогодні було скликано засідання, на якому одноголосно було прийнято рішення про початок повної перевірки президента України, прем'єр-міністра України та членів Кабінету міністрів України", - написав Радецький в Facebook.

Він також підкреслив, що згідно з порядком проведення контролю та повної перевірки декларації, початком здійснення повної перевірки є день, наступний за днем прийняття рішення НАЗК про проведення такої перевірки, про що повідомляється суб'єкт декларування. Перевірка триватиме 60 календарних днів.

Нагадаємо, 10 лютого НАЗК затвердило порядок перевірки е-декларацій, розроблений Мін'юстом.

25 січня Кабінет міністрів України створив робочу групу для розробки порядків перевірки електронних декларацій.

Тоді міністр юстиції Павло Петренко нагадав, НАЗК вже кілька місяців не може розробити порядок перевірки е-декларацій, який би не суперечив Конституції і законам, і вже тричі Мін'юст відмовив у реєстрації документації.