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НАТО залишилося єдиним ефективним механізмом безпеки в світі - Порошенко

17 січня в 15:37

За словами українського президента, Росія повністю зруйнувала поствоенную світову систему, яка базувалася на Раді безпеки ООН.

Порошенко НАТО саммит
Порошенко заявив, що НАТО залишилося єдиним ефективним механізмом глобальної безпеки
Сайт президента України

Президент України Петро Порошенко заявив, що НАТО важливе не тільки для країн-членів Альянсу, але і для світової безпеки.

"Коли Росія анексувала Крим і почала агресію на Сході моєї країни, Росія повністю зруйнувала поствоєнну світову систему, яка базувалася на Раді безпеки ООН. І НАТО залишилося єдиним ефективним механізмом безпеки у світі", - сказав Порошенко в інтерв'ю Bloobmerg.

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Раніше повідомлялося, що Президент України Петро Порошенко прибув до Швейцарії для участі у 47 щорічному засіданні Всесвітнього економічного форуму в Давосі.

За матеріалами: DT.UA
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Теги Порошенко Росія Україна НАТО ООН
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