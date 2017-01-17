НАТО залишилося єдиним ефективним механізмом безпеки в світі - Порошенко

За словами українського президента, Росія повністю зруйнувала поствоенную світову систему, яка базувалася на Раді безпеки ООН.
Президент України Петро Порошенко заявив, що НАТО важливе не тільки для країн-членів Альянсу, але і для світової безпеки.
"Коли Росія анексувала Крим і почала агресію на Сході моєї країни, Росія повністю зруйнувала поствоєнну світову систему, яка базувалася на Раді безпеки ООН. І НАТО залишилося єдиним ефективним механізмом безпеки у світі", - сказав Порошенко в інтерв'ю Bloobmerg.
Раніше повідомлялося, що Президент України Петро Порошенко прибув до Швейцарії для участі у 47 щорічному засіданні Всесвітнього економічного форуму в Давосі.DT.UA