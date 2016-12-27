Нацполіція розслідує можливу фальсифікацію конкурсу на голову Миколаївської ОДА

Розслідування розпочато згідно постанови Печерського суду від 24 листопада.

Нацполіція розслідує конкурс на посаду голови Миколаївської ОДА, де переміг депутат від БПП Савченко Олексій Савченко/Youtube

Головне слідче управління Національної поліції розпочало досудове розслідування за фактом несанкціонованого втручання Комісії з питань вищого корпусу державної служби в роботу системи тестування кандидатів на посаду голови Миколаївської ОДА.

Як йдеться у відповіді Нацполіції на запит "Центру протидії корупції", рішення ухвалене на виконання постанови Печерського райсуду Києва від 24 листопада.

Раніше повідомлялось, що слідча суддя Печерського районного суду задовольнила скаргу юристів "Центру протидії корупції" та суд зобов'язав Національну поліцію України розпочати досудове розслідування фактів щодо проходження конкурсу на посаду голови Миколаївської обласної держадміністрації Олексієм Савченком, та внести дані до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Після оприлюднення фактів, які можуть вказувати на фальсифікацію результатів конкурсу, ЦПК звернувся із заявою до Нацполіції про незаконне втручання в роботу комп'ютерної системи під час складання тестів для визначення переможця конкурсу на посаду голови Миколаївської ОДА.

Під час електронного тестування Савченко дав 34 правильних відповіді на 40 питань за шість хвилин і чотири секунди, в середньому прочитуючи завдання, чотири варіанти відповідей і вибираючи правильний варіант за дев'ять секунд. Найближчому конкурентові Савченка на посаду голови Миколаївської ОДА Артему Ващиленку для виконання завдання знадобилося 32 хвилини.

Нагадаємо, що 6 жовтня, президент України Петро Порошенко своїм указом призначив Олексія Савченка головою Миколаївської обласної державної адміністрації. У Верховній Раді Савченко є першим заступником голови комітету ВР з питань бюджету.