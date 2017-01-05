Набув чинності закон про Вищу раду правосуддя

Новий конституційний орган зможе призначати, звільняти і переводити суддів, а також видавати згоду на їх затримання і арешт.

Сьогодні набуває чинності закон про Вищу раду правосуддя Сайт президента України

Напередодні газета "Голос України" опублікувала повний текст документа. Згідно з ним, закон дозволяє істотно розширити повноваження нової Вищої ради правосуддя, порівняно з колишньою Вищою радою юстиції.

Так, Вища рада правосуддя зможе призначати і звільняти суддів, переводити їх, а також видавати згоду на арешт і затримання суддів. Раніше рішенням всіх цих питань займалась Верховна Рада України.

Як раніше зазначав президент України Петро Порошенко, закон "Про Вищу раду правосуддя" дозволить нейтралізувати політичний вплив на судову владу в країні.

Нагадаємо, 3 січня Петро Порошенко підписав закон про створення Вищої ради правосуддя і закон "Про внесення змін у Бюджетний кодекс", який повинен забезпечити фінансування нового конституційного органу.

Верховна Рада україни 2 червня прийняла зміни до Конституції у частині правосуддя, а також пов'язаний закон "Про судоустрій і статус суддів". Замість Вищої ради юстиції в Україні з'явиться Вища рада правосуддя, повноваження якої будуть ширші, ніж у ВРЮ.

Зміни до Конституції в частині правосуддя набрали чинності з 30 вересня. Президентський законопроект про Вищу раду правосуддя зареєстрований в Раді 23 вересня і визначений головою держави як невідкладний.