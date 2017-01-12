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НАБУ початок розслідування діяльності Гонтарєвої і Ворушиліна

12 січня в 22:12

ГПУ підозрює керівництво НБУ і ФГВФО в махінаціях з активами ліквідованих банків на суму близько 315,6 мільярдів гривень.

Валерия Гонтарева1_9
НАБУ розслідує діяльність Гонтарєвої
Василь Артюшенко, DT.UA
Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) почало розслідування діяльності голови Національного банку України Валерії Гонтарєвої і директора-розпорядника Фонду гарантування вкладів фізичних осіб Костянтина Ворушиліна, повідомив прокурор Генеральної прокуратури Владислав Куценко на своїй сторінці в Facebook.

За його словами, розслідування розпочато за рапортом ГПУ про можливу причетність голови НБУ і директора-розпорядника Фонду гарантування вкладів фізичних осіб до махінацій з активами ліквідованих банків на суму близько 315,6 мільярдів гривень.

"Мова йде про штучне заниження вартості активів 68 ліквідованих банків з 415 мільярдів гривень до 99,4 мільярдів гривень з метою продажу таких активів за безцінь підконтрольним суб'єктам, що в свою чергу призводить до плачевних наслідків для економіки і до масових невиплат боргів вкладникам банків", - заявив Куценко.

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Як повідомлялося раніше, НБУ через суд вимагає від парламентарія Павла Костенка дати спростування інформації про фінансові махінації керівництва Нацбанку.

За матеріалами: DT.UA
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Теги банк НБУ розслідування директор куценко голова Україна ГПУ Гонтарєва суд борги парламент Павло економіка
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