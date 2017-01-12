НАБУ початок розслідування діяльності Гонтарєвої і Ворушиліна

ГПУ підозрює керівництво НБУ і ФГВФО в махінаціях з активами ліквідованих банків на суму близько 315,6 мільярдів гривень.

НАБУ розслідує діяльність Гонтарєвої Василь Артюшенко, DT.UA (НАБУ) почало розслідування діяльності голови Національного банку України Валерії Гонтарєвої і директора-розпорядника Фонду гарантування вкладів фізичних осіб Костянтина Ворушиліна, повідомив прокурор Генеральної прокуратури Владислав Куценко на своїй сторінці в Facebook.

За його словами, розслідування розпочато за рапортом ГПУ про можливу причетність голови НБУ і директора-розпорядника Фонду гарантування вкладів фізичних осіб до махінацій з активами ліквідованих банків на суму близько 315,6 мільярдів гривень.

"Мова йде про штучне заниження вартості активів 68 ліквідованих банків з 415 мільярдів гривень до 99,4 мільярдів гривень з метою продажу таких активів за безцінь підконтрольним суб'єктам, що в свою чергу призводить до плачевних наслідків для економіки і до масових невиплат боргів вкладникам банків", - заявив Куценко.

Як повідомлялося раніше, НБУ через суд вимагає від парламентарія Павла Костенка дати спростування інформації про фінансові махінації керівництва Нацбанку.