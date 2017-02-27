На посаду директора департаменту люстрації Мін'юсту претендують 13 осіб

Повторний конкурс пройде 1-3 березня, оскільки в січні Мін'юст не зміг обрати головного люстратора.

Головного люстратора оберуть на початку березня Андрій Товстиженко, DT.UA

Документи для участі в повторному конкурсі на посаду директора департаменту з питань люстрації Міністерства юстиції України подали 13 осіб.

Як повідомляється на сайті Мін'юсту, I етап конкурсного відбору (тестування) відбудеться 1 березня, II етап (вирішення ситуаційних завдань) - 2 березня, III етап (співбесіда) - 3 березня.

У Мін'юсті зазначають, що дана посада є однією з найбільш відповідальних у міністерстві, оскільки знаходиться під постійним прицілом журналістів та громадськості, а керівник департаменту є об'єктом регулярних нападок з боку противників очищення влади.

"Ми закликаємо усіх журналістів та представників громадськості, які цікавляться даною темою, взяти участь у конкурсному відборі у якості спостерігачів. Для нас важливо, щоб журналісти і громадськість з одного боку допомогли Мін'юсту провести всебічний аналіз претендентів, а з другого – прийшли на конкурс для того, щоб забезпечити його максимальну прозорість і публічність", - йдеться в повідомленні.

21 листопада 2016 року голова департаменту з питань Міністерства юстиції України Тетяна Козаченко оголосила про рішення піти у відставку.

У січні Міністерство юстиції України не змогло обрати главу департаменту з питань люстрації і оголосило про проведення повторного конкурсу.