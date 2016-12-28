На дострокових виборах до Ради можуть пройти вісім партій

У разі проведення дострокових виборів у них висловили готовність взяти участь 63% громадян України.

Майже половина українців вже хочуть дострокових парламентських виборів Ольга Кононенко, ZN.UA

У грудні 2016 року ініціативу проведення дострокових парламентських виборів підтримували 46% громадян України, не підтримували – 37%, свідчать

Якби вибори до Верховної Ради відбулися у найближчу неділю, 5%-й бар'єр могли б здолати: партія "Батьківщина" (11%), партія "Блок Петра Порошенка" (9%), партія "Опозиційний блок" (9%), Радикальна партія Олега Ляшка (7,8%), партія "Самопоміч" (7,6%), партія "За життя" (5,7%), партія "Громадянська позиція" (5,4%).

Також реальні шанси здолати виборчий бар'єр є у партії, пов'язаної з Міхеілом Саакашвілі (в опитуванні – партія "Хвиля" – 4,7%).

Водночас у всіх партій є резерв у 16,5% виборців, які не зробили свій вибір, зазначають соціологи.

Дослідження проведено фондом "Демократичні ініціативи" спільно з соціологічною службою Центру Разумкова з 16 по 20 грудня 2016 року в усіх регіонах України за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей. Опитано 2018 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Позачергові парламентські вибори пройшли в Україні 26 жовтня 2014 року. За партійними списками на них переміг "Народний фронт", отримавши 22,14% голосів виборців. За "Блок Петра Порошенка" проголосували 21,81% громадян, "Самопоміч" отримала 10,97%, "Опозиційний блок" – 9,43%, "Радикальна партія Олега Ляшка" – 7,44%, "Батьківщина" – 5,68%. Інші партії не подолали 5%-й бар'єр.

Чергові парламентські вибори повинні пройти через три роки – восени 2019 року.