На дострокових президентських виборах Порошенка і Тимошенко підтримають по 10% громадян

У разі проведення дострокових президентських виборів у них висловили готовність взяти участь 65% громадян.

Підтримка всіх українських політиків впала до 10% і нижче Верховна Рада

У грудні 2016 року ініціативу проведення дострокових президентських виборів підтримують 47% населення, не підтримують – 38%, свідчать дані

За Петра Порошенка готові проголосувати 11,9% виборців, за Юлію Тимошенко – 11,1%, Юрія Бойка – 8,4%, Анатолія Гриценка – 7,2%, Олега Ляшка – 6,1% (серед тих, хто має намір взяти участь у виборах).

Вадима Рабіновича хочуть бачити президентом України 5,1% респондентів, Андрія Садового – 4,5%, Володимира Гройсмана – 4,2%, Надію Савченко – 2,7%, Арсенія Яценюка – 2,7%, Дмитра Яроша – 2,1%, Олега Тягнибока - 1,5%.

Ще 12,4% респондентів назвали іншого політика, вагаються з відповіддю 18,6% громадян.

Дослідження проведено фондом "Демократичні ініціативи" спільно з соціологічною службою Центру Разумкова з 16 по 20 грудня 2016 року в усіх регіонах України за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей. Опитано 2018 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Позачергові вибори президента України пройшли 25 травня 2014 року. Переможцем вже в першому турі став Петро Порошенко, за якого проголосували 54,7% виборців, Юлія Тимошенко отримала 12,81%, Олег Ляшко - 8,32%, Анатолій Гриценко - 5,48%, Сергій Тігіпко - 5,23%, Михайло Добкін - 3,03%, Вадим Рабінович - 2,25%, Ольга Богомолець - 1,91%, Петро Симоненко - 1,51%, Олег Тягнибок - 1,16%, Дмитро Ярош - 0,70%. Інші кандидати набрали менше 0,5% виборців.

Наступні президентські вибори повинні відбутися в 2019 році.