МЗС викликав посла Білорусі у зв'язку із затриманням в Мінську письменника Жадана

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Роз'яснення білоруської сторони не задовольнили Київ. Готується телефонна розмова міністрів закордонних справ.

МЗС України висловив глибоку заклопотаність у зв'язку із затриманням в Мінську Сергія Жадана МЗС України

Посол Білорусі був викликанийу зв'язку із затриманням в Мінську українського письменника Сергія Жадана.

"Керівнику білоруської дипмісії висловлено глибоке занепокоєння ситуацією із затриманням та забороною в'їзду Сергія Жадана, звернено увагу на системність такий дій білоруських правоохоронців стосовно громадян України", - йдеться в коментарі МЗС України.

Представник МЗС України зауважив, що роз'яснення білоруської сторони, отримані станом на сьогодні, не задовольняють українську сторону.

Найближчим часом буде проведено телефонну розмову керівників зовнішньополітичних відомств України та Білорусі.

Раніше український письменник Сергій Жадан повідомив, що його затримали в Мінську, протримали ніч в камері, після чого заборонили в'їзд в республіку на невизначений термін. За словами Жадана, це пов'язано з тим, що його підозрюють на Росії в "терористичній діяльності", а Білорусь знаходиться з РФ в одній візової зони.