МЗС України висловило послу Ізраїлю розчарування

МЗС України буде намагатися запобігти підвищенню градусу дискусії в українському та ізраїльському суспільстві після резолюції ООН щодо будівництва поселень у Палестині.

Стало відомо, що сказали послу Ізраїлю в МЗС України Андрій Товстиженко, DT.UA

Посла Ізраїлю в Україні Еліава Бєлоцерковські було запрошено до МЗС України для обговорення двосторонніх відносин у ситуації, що склалася після ухвалення РБ ООН резолюції з закликом припинити будівництво ізраїльських поселень у Палестині.

"З українського боку було висловлено розчарування з приводу емоційної реакції окремих ізраїльських посадовців та політиків на результати голосування у Нью-Йорку", - йдеться в повідомленні МЗС.

Послу Ізраїлю надано роз'яснення щодо мотивів, які зумовили позицію делегації України на підтримку проекту. Наголошено, що Україна дотримується послідовної позиції щодо врегулювання ізраїльсько-палестинського конфлікту, яку неодноразово оприлюднювала у різноманітних форматах, відзначили в МЗС.

"За підсумками зустрічі було домовлено зробити все можливе для того, щоб запобігти підвищенню градусу дискусії в українському та ізраїльському суспільстві", - наголосили в МЗС.

Було також домовлено узгодити графік контактів високого рівня на 2017 рік і продовжити підготовку низки важливих двосторонніх заходів.

Як повідомлялося, Рада безпеки ООН прийняла резолюцію, в якій закликає Ізраїль припинити будівництво незаконних поселень на території Палестини. Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що він не буде дотримуватися результати голосування ООН.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху дав розпорядження скасувати запланований візит в країну прем'єр-міністра України Володимир Гройсмана через голосування України в Раді безпеки ООН.

За даними ізраїльських ЗМІ, Нетаньяху розпорядився звести до мінімуму робочі відносини з представниками 12 країн, в тому числі України, у зв'язку з голосуванням за резлюцию Ради Безпеки ООН 23 грудня.