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МЗС Франції шкодує з приводу рішення Росії визнати паспорти "ЛНР" і "ДНР"

20 лютого в 16:02

Міністр також закликав Росію вплинути на бойовиків, аби ті дотримувались Мінських угод.

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Франція вважає, що Мінські угоди це єдиний спосіб забезпечити довгострокове вирішення конфлікту в Донбасі
Міністр закордонних справ Франції під час свого регулярного брифінгу заявив, що Франція жалкує з приводу визнання Росією паспортів, які видані терористичними організаціями "ДНР" і "ЛНР". Міністр додав, що Росія повинна сконцентруватися на своєму впливі на бойовиків, щоб забезпечити виконання Мінських домовленостей, повідомляє Reuters.

У міністерстві вважають, що Мінські угоди це єдиний спосіб забезпечити довгострокове рішення конфлікту в Донбасі.

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Раніше повідомлялося, що МЗС Німеччини заявив, що рішення президента Росії Володимира Путіна тимчасово визнати паспорти, видані терористичними угрупованнями "ДНР" і "ЛНР", порушує Мінські домовленості. У Міністерстві також додали, що таке рішення підриває ідею цілісності України і є абсолютно неприйнятним.

Нагадаємо, що президент Росії Володимир Путін своїм указом визнав дійсними "документи", які засвідчують особу, а також "реєстраційні знаки транспортних засобів, видані терористичними організаціями "ДНР" і "ЛНР".

За матеріалами: DT.UA
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Теги Росія ЛНР ДНР Франція
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