МЗС Франції шкодує з приводу рішення Росії визнати паспорти "ЛНР" і "ДНР"

Міністр також закликав Росію вплинути на бойовиків, аби ті дотримувались Мінських угод.

Франція вважає, що Мінські угоди це єдиний спосіб забезпечити довгострокове вирішення конфлікту в Донбасі

Міністр закордонних справпід час свого регулярного брифінгу заявив, що Франція жалкує з приводу визнання Росією паспортів, які видані терористичними організаціями "ДНР" і "ЛНР". Міністр додав, що Росія повинна сконцентруватися на своєму впливі на бойовиків, щоб забезпечити виконання Мінських домовленостей, повідомляє Reuters

У міністерстві вважають, що Мінські угоди це єдиний спосіб забезпечити довгострокове рішення конфлікту в Донбасі.

Раніше повідомлялося, що МЗС Німеччини заявив, що рішення президента Росії Володимира Путіна тимчасово визнати паспорти, видані терористичними угрупованнями "ДНР" і "ЛНР", порушує Мінські домовленості . У Міністерстві також додали, що таке рішення підриває ідею цілісності України і є абсолютно неприйнятним.

Нагадаємо, що президент Росії Володимир Путін своїм указом визнав дійсними "документи", які засвідчують особу, а також "реєстраційні знаки транспортних засобів, видані терористичними організаціями "ДНР" і "ЛНР".