Могеріні та новий держсекретар США обговорили Україну і РФ

Також обговорювалися тема тероризму, Сирія і ядерна угода з Іраном.
Могеріні обговорила з новим головою Державного департаменту США Україну і Росію
Високий представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Фредеріка Могеріні
та держсекретар США Рекс Тіллерсон на своїй першій зустрічі, яка пройшла у Вашингтоні, обговорили Україну і Росію. Крім того, сторони обговорили проблему тероризму, кризу в Сирії, а також ядерну угоду з Іраном, повідомляє Reuters
.
Це була перша зустріч Могеріні з американським колегою, з моменту обрання Дональда Трампа президентом. У Державному департаменті поки не представили деталей переговорів між главами зовнішньополітичних відомств.
Раніше повідомлялося, що Федеріка Могеріні повідомила про позицію Європейського союзу щодо загострення ситуації на сході України
. Могеріні підкреслила необхідність дотримання мінських домовленостей усіма сторонами збройного конфлікту.
За матеріалами:
DT.UA