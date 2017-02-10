Могеріні та новий держсекретар США обговорили Україну і РФ

Також обговорювалися тема тероризму, Сирія і ядерна угода з Іраном.

Могеріні обговорила з новим головою Державного департаменту США Україну і Росію

Високий представник ЄС із закордонних справ і політики безпекита держсекретар США Рекс Тіллерсон на своїй першій зустрічі, яка пройшла у Вашингтоні, обговорили Україну і Росію. Крім того, сторони обговорили проблему тероризму, кризу в Сирії, а також ядерну угоду з Іраном, повідомляє Reuters

Це була перша зустріч Могеріні з американським колегою, з моменту обрання Дональда Трампа президентом. У Державному департаменті поки не представили деталей переговорів між главами зовнішньополітичних відомств.