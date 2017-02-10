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Могеріні та новий держсекретар США обговорили Україну і РФ

10 лютого в 07:56

Також обговорювалися тема тероризму, Сирія і ядерна угода з Іраном.

Федерика Могерини (Federica Mogherini)
Могеріні обговорила з новим головою Державного департаменту США Україну і Росію
Високий представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Фредеріка Могеріні та держсекретар США Рекс Тіллерсон на своїй першій зустрічі, яка пройшла у Вашингтоні, обговорили Україну і Росію. Крім того, сторони обговорили проблему тероризму, кризу в Сирії, а також ядерну угоду з Іраном, повідомляє Reuters.

Це була перша зустріч Могеріні з американським колегою, з моменту обрання Дональда Трампа президентом. У Державному департаменті поки не представили деталей переговорів між главами зовнішньополітичних відомств.

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Раніше повідомлялося, що Федеріка Могеріні повідомила про позицію Європейського союзу щодо загострення ситуації на сході України. Могеріні підкреслила необхідність дотримання мінських домовленостей усіма сторонами збройного конфлікту.

За матеріалами: DT.UA
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Теги Могеріні Україна США Європа
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