Мінімальний оклад держслужбовця складе 2 тис. гривень

Платня держслужбовців з початку року виросте на 15%.

Бюджетникам додали зарплату Андрій Товстиженко, DT.UA

Посадові оклади державних службовців та інших категорій працівників державних органів зростуть у середньому на 15%, а мінімальний розмір посадового окладу з 1 січня 2017 складе 2 тис. гривень відповідно з законом "Про державну службу", повідомляється на сайті Кабміну.

Відповідне рішення уряд ухвалив з метою впорядкування в поточному році у відповідності з чинним законодавством умов і розмірів оплати праці працівників державних органів, а саме державних службовців, працівників державних органів.

В уряді зазначають, що з 1 січня 2017 року перший тарифний розряд єдиної тарифної сітки, який є основою для нарахування заробітної плати у бюджетній сфері, становить 1,6 тис. гривень, а мінімальна заробітна плата становитиме 3,2 тис. гривень.

Як повідомлялося, тарифна ставка першого розряду бюджетників з 1 січня зросте до 1600 грн.