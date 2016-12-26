Мінгареллі закликав українське керівництво прискорити процес створення антикорупційного суду

Дипломат відзначив успіхи України у створенні антикорупційних органів.

Посол ЄС в Україні вказав на необхідність забезпечити незалежність антикорупційних органів Андрій Товстиженко, DT.UA

Глава представництва Європейського Союзу в Україні Хьюг Мінгареллі заявив про необхідність створеннянайближчим часом.

"Ви повинні якомога швидше створити антикорупційний суд. Необхідно залучати нових компетентних і незалежних суддів", – заявив дипломат в інтерв'ю виданню Realist, опублікованому в понеділок, 26 грудня.

Посол відзначив успіхи України у справі створення антикорупційних органів, вказавши на необхідність розширення їх можливостей та забезпечення незалежності.

"Українська влада зробила досить багато у 2016 році. Вони провели реформи у багатьох важливих секторах, починаючи від боротьби з корупцією — з'явився цілий ряд нових інституцій, таких як Національне агентство з питань запобігання корупції, Національне антикорупційне бюро та офіс Спеціального антикорупційного прокурора. Вони успішно запустили електронну систему декларування... Потрібно забезпечити, щоб нові інституції володіли необхідними ресурсами і були незалежними. Наприклад, Національне агентство з питань запобігання корупції повинно мати можливість перевірити активи у деклараціях", – зазначив Мінгареллі.

Раніше президент Венеціанської комісії Джованні Букіккіо заявив, що створення спеціалізованого антикорупційного суду є необхідною умовою подолання корупції та відновлення довіри до судової системи в Україні.

Нагадаємо, що 2 червня Верховна Рада внесла зміни до Конституції (в частині правосуддя). Також Рада прийняла новий закон "Про судоустрій і статус суддів". Зміни до Конституції (в частині правосуддя) набрали чинності 30 вересня.

Міністр юстиції Павло Петренко заявив про те, що створення антикорупційного суду буде можливо в 2017 році. Але як писав у своїй статті для DT.UA доктор юридичних наук, професор Микола Хавронюк, сьогодні необхідний для запуску Вищого антикорупційного суду законопроект все ще відсутній, а перспектива його запуску відсувається на 2018 рік. У теж час, на його думку, створення ВАС, передбачене набрав чинності 30 вересня законом "Про судоустрій і статус суддів", найбільш ефективно можна реалізувати через створення розгалуженої системи антикорупційних судів, що включає в себе сам ВАС, вісім судових палат Верховного суду.